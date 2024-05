AC/DC обявяват втора лимитирана серия златни винили по случай 50-годишнината си

AC/DC продължават да празнуват 50-годишнината си като една от най-великите рокендрол групи в света. В тяхна чест Columbia/Sony Legacy обявяват, че втората серия от каталогa им ще се предлага на златни винилови плочи и ще включва песни, които до момента са били достъпни само в родната им Австралия. Официалната им премиера е на 21-ви юни и вече могат да бъдат предварително поръчани в онлайн магазина MusicMall.bg. AC/DC представят лимитирано издание на 6 рок класики: If You Want Blood You've Got It, Let There Be Rock, Ballbreaker, Stiff Upper Lip, Rock Or Bust, 74 Jailbreak.

AC/DC са една от най-влиятелните рок групи в историята с над 200 милиона продадени албума по света. Колекцията им Rock Or Bust влиза в класациите на първо място в 12 държави и в топ 5 в още 12, а първият им концертен албум If You Want Blood You've Got It е издаден през есента на 1978 г. Той включва песни, записани в зала Glasgow Apollo в Шотландия и редовно е определян като един от най-добрите концертни рокендрол записи.

През месец февруари стана ясно, че това лято легендарните музиканти тръгват и на европейско турне. Вижте датите на “Power Up” по-долу:

17 май - Глезенкирхен, Германия, Veltins Arena

21 май - Глезенкирхен, Германия, Veltins Arena

25 май - Реджо Емилия, Италия, RCF

29 май - Севиля, Испания, La Cartuja Stadium

05 юни - Амстердам, Нидерландия, Johan Cruyff Arena

09 юни - Мюнхен, Германия, Olympic Stadium

12 юни - Мюнхен, Германия, Olympic Stadium

16 юни - Дрезден, Германия, Messe

23 юни - Виена, Австрия, стадион Ernst Happel

26 юни - Виена, Австрия, стадион Ernst Happel

29 юни - Цюрих, Швейцария, стадион Letzigrund

03 юли - Лондон, Англия, стадион Wembley

07 юли - Лондон, Англия, стадион Wembley

13 юли - Хокенхайм, Германия, Ring

17 юли - Щутгарт, Германия, Wasen

21 юли - Братислава, Словакия, Old Airport

27 юли - Нюрнберг, Zeppelinfeld

31 юли - Хановер, Messe

09 август - Десел/Верхтер, Festival Grounds/park

13 август - Париж, Франция, Hippodrome

17 август - Дъблин, Ирландия, Croke Park