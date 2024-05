Инфарт погуби на 61 легендата на алтернативния рок Стив Албини

Стив Албини, алтернативен рок музикант, аудио инженер и продуцент, който записва албуми за групи като Nirvana и Pixies и основател на чикагското звукозаписно студио Electrical Audio, почина на 61 години, предаде CBS.

Брайън Фокс, колега продуцент и инженер в Electrical Audio, потвърди, че Албини е починал във вторник вечерта от сърдечен удар.

Смъртта на Албини дойде малко повече от седмица преди неговата дългогодишна група Shellac да издаде новият си албум "To All Trains" на 17 май. Това ще бъде първият албум на групата от 2014 г. насам.

Албини беше почитан и влиятелен в света на инди рока. Той издигна жанра в разцвета му през 80-те и 90-те години до стандарт, който все още отеква днес.

Албини започва музикалната си кариера през 1981 г., когато създава пънк рок групата Big Black, докато е студент в Medill School of Journalism в Северозападния университет.

По-късно той сформира две други групи - Rapeman и Shellac, като последната е най-дълго съществуващата и може би най-важната група в кариерата му на изпълнител. За Shellac той изпълнява вокали и китара заедно с басиста Боб Уестън и барабаниста Тод Трейнър.

Той също така помогна за записването и на някои от най-влиятелните албуми от ерата на алтернативния рок през 80-те и 90-те години, включително „In Utero“ на Nirvana, "Rid of Me" на PJ Harvey, множество албуми за Urge Overkill и The Jesus Lizard.

Той също така помага за записването на музика на легенди като Cheap Trick, Джими Пейдж, Робърт Плант и Foo Fighters, които записаха хитовата си песен "Something from Nothing" в неговото студио Electrical Audio в Чикаго.