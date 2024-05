Древни детски рисунки от Помпей разкриват жестоки сцени (СНИМКИ)

Археолози намериха детски рисунки, изобразяващи жестокостта на гладиаторските битки, в древния град Помпей, съобщи Ройтерс.

Помпей е унищожен при изригването на вулкана Везувий преди близо 2000 години.

Рисунките, които изглеждат като рисувани от дечица преди около шест години, изобразяват жестоки сцени, на които малчуганите вероятно са били свидетели. Рисунките включват очертания на три малки ръчички, две фигури, играещи с топка, ловна сцена с диво прасе и двама бойци, един от които лежи на земята.

A humbling feeling to have witnessed firsthand the discovery of some of these charcoal drawings thought to be the handiwork of children in #Pompeii.

The stick figures hunting and fighting across the walls are wonderful but it’s the outlines of hands that are especially touching🖐🏿 pic.twitter.com/3OGBEo0fQj