17-годишно момиче откри древно "магическо" огледало в Израел (СНИМКИ)

„Магическо огледало“ на 1500 години от византийския период беше открито от 17-годишно момиче от Израел, участващо в курс за оцеляване за младежи в археологическия обект Уша в Северен Израел, съобщи Израелската служба за антики в четвъртък, цитирана от vesti.bg.

Авив Уайзман, момичето, което намерило огледалото, е участвало в 90-километров преход за оцеляване - от планината Мерон до планината Хермон, като част от курса организиран от Министерството на образованието. По време на прехода младите лидери участват в археологически разкопки на обекти в цялата страна, става още ясно от информацията.

Докато участвала в разкопки, ръководени от археолога на Израелския орган по антиките Ханаа Абу Укса Абуд в Уша, място близо до Кирят Ата, Уайзман забелязала необичайна глинена керамика, стърчаща от земята между стените на сграда.

Уайзман показала фрагмента на д-р Ейнат Амбар-Армон, директор на Северния образователен център на Израелския орган по антиките, който я идентифицирал като "магическо огледало".

„Фрагментът е част от „магическо огледало“ от византийския период, IV-VI век сл. н. е.“, обясни Навит Попович, куратор на класическите периоди в Израелската служба за антики. „Това е било стъклено огледало за защита срещу зли очи е било поставено в средата на плочата. Идеята била, че злият дух или демон, когато се погледне в огледалото, ще види собственото си отражение и това ще защитава собственика на огледалото. Подобни огледални плочи са били намирани в миналото като част от погребални дарове в гробници, за да защитават починалите при пътуването им към отвъдния свят.“

