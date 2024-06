Il VOLO идват с новата си програма AD ASTRA

Гласовете им са познати по цял свят и аплодирани от милионни аудитории на четирите континента. Те разнасят красотата на италианското belcanto и още като деца са излизали на сцена с най-големите звезди на световната музика. Многократно разпродават най-големите зали в света.

Любимци са на българската публика с три напълно разпродадени концерта в Античен театър в Пловдив, в зала Арена „Армеец” и концертите им във Варна. Всеки път възторжено посрещани от аудиторията заради взривяващата емоция на техните великолепни гласове и харизматично присъствие на сцената.

Този път IL VOLO идват в България, за да представят новия си албум AD ASTRA, част от световното им турне. Концертът им ще бъде на 2 ноември 2024г., в зала 1 на НДК.

AD ASTRA е първият албум на триото с изцяло нови авторски песни /с изключение на Who Wants to Live Forever/. Той излезе в края на март, след тяхното участие в 74-ото издание на конкурса Сан Ремо с песента им Capolavoro, отбелязваща кулминацията на тяхната 15-годишна кариера. AD ASTRA е истински шедьовър, съчетал трите различни и допълващи се личности на Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето. Това е уникален звукозаписен проект, създаден от едни от най-известните автори на музика и продуценти в момента - парчета, които чертаят мост между миналото и настоящето с поглед към бъдещето.

Програмата им ще включва също и класически знаменити парчета от 15-годишния им репертоар, емблеми на италианската музика, но и техни солови изпълнения от световната музикална съкровищница, с които тримата музиканти показват поотделно индивидуалността си и личните си музикални предпочитания.

Невероятните им гласове са открити още на 15 години на песенен конкурс и оттогава не спира зашеметяваща кариера на трите момчета от малки градчета в Сицилия и Абруцо. Наричани са наследници на тримата тенори и са пяли в най-големите концертни зали от Европа до Америка, Япония, Австралия и Латинска Америка. Притежават множество златни и платинени албуми, две номинации за Латино Грами и милиони почитатели по цял свят.

През 2015г. грабват голямата награда на Сан Ремо с емблематичната Grande Amore, с която печелят вота на публиката и в Евровизия 2015 г. Техни ментори са тримата тенори, в чиято чест и подкрепа издават албума си Notte Magica – A Tribute to the Tree Tenors с участието на Пласидо Доминго. Следват албумите Musica, 10 Years в чест на зашеметяващата им кариера. Пълнят многократно Arena di Verona, Royal Albert Hall, Radio City Music Hall в Ню Йорк. През 2022г. създават проекта в чест на големия италиански композитор Енио Мориконе и албума Il Volo Sings Morricone – поклон пред филмовата музика, любима на много поколения, с който гостуваха и в България.

През април тази година в три разпродадени концерта в Arena di Verona под надслова Tutti per Uno Il VOLO си партнираха на сцената с едни от най-известните артисти от италианската музикална сцена. А с голям концерт в Рим на Термите на Каракала в началото на юни дадоха старт на световното си турне AD ASTRA.

Концертът на IL VOLO ще бъде на 2 ноември 2024, в зала 1 на НДК.