Почина Гарт Хъдсън, последният от легендарната рок група „Бенд“

На 87-годишна възраст почина Гарт Хъдсън, виртуозен клавирист и всестранно развит музикант, последният от членовете на легендарната рок група „Бенд“ (The Band), съобщи АП, предава БТА.

Музикантът използваше уникална палитра от звуци и стилове, за да даде своя принос в сътворяването на рок стандарти като Up on Cripple Creek, The Weight и Rag Mama Rag.

Today, we sadly say goodbye to Garth "Honey Boy" Hudson, the last living original member of The Band. A musical genius and cornerstone of the group’s timeless sound, Garth once said, “I found some true enjoyment in helping people get to the bottom of their feelings.” Through his… pic.twitter.com/IdVidFbLOp — The Band (@TheBandOfficial) January 21, 2025

Хъдсън бе най-възрастният и последният оцелял член на влиятелната група „Бенд“, която някога свиреше с Боб Дилън и участва редом с него, Ерик Клептън, Нийл Йънг и други музикални легенди във филма на Мартин Скорсезе „Последният валс“ (The Last Waltz, 1978).

Garth Hudson, the last surviving member of the Band and one of the most inventive keyboardists in the history of rock & roll, has died at age 87.



More: https://t.co/stbU6nCxHx pic.twitter.com/xeJQmqxc6b — Rolling Stone (@RollingStone) January 21, 2025

Единственият непевец сред петимата музиканти, Хъдсън оставаше предимно на заден план. Роби Робъртсън - единственият американец в канадската група, е китарист и водещ автор на песни, който умира през 2023 г. след дълго боледуване. Клавиристът и барабанист Ричард Манюъл се обесва през 1986 г., басистът Рик Данко умира в съня си през 1999 г., а барабанистът Левон Хелм умира от рак през 2012 г.

Групата „Бенд“ е включена в Залата на славата на рокендрола през 1994 г. Музиката на състава съчетава елементи на американа, фолк, рок, джаз, кънтри и ритъм енд блус, оказвайки влияние на широк кръг музиканти, като „Ийгълс“, Елтън Джон, „Грейтфул Дед“, „Флейминг Липс“, „Уилко“ и др.