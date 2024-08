Доминацията на Тейлър Суифт продължава

Певицата Тейлър Суифт за 15-а седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Суифт запазва първенството си с албума The Tortured Poets Department, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 85 000 еквивалентни единици.

Отбелязвайки 15 седмици на върха в чарта Билборд 200, Тейлър Суифт се изравнява с Керъл Кинг, с която си поделя третото място при жените. Изпълнителките с повече седмици, прекарани начело в класацията, са само Адел с албума 21 (24 седмици) и Уитни Хюстън със саундтрака към филма "Бодигард" (20 седмици).

Тейлър Суифт е прекарала общо 84 седмици начело в класацията на "Билборд" с 14 албума, с което подобрява собствения си рекорд сред соловите изпълнители. Първенци по този показател са "Бийтълс" със 132 седмици на върха.

Второто място в чарта Билборд 200 заема певицата и авторка на песни Чапъл Роан със 72 000 продадени еквивалентни единици от албума The Rise and Fall of a Midwest Princess. Роан се е изкачила с една позиция спрямо предходната седмица.

В седмица, в която отново няма нови албуми в Топ 10, на трето място е кънтри певецът Морган Уолън с 63 000 продадени еквивалентни единици от албума One Thing at a Time.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft (57 000 продадени еквивалентни единици) и Зак Брайън с The Great American Bar Scene (48 000 продадени еквивалентни единици).