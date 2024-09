"Оейзис" оглави британската класация с 30-годишния си дебютен албум

Дебютният албум на групата "Оейзис", озаглавен Definitely, Maybe, се завърна на върха на британската класация 30 години след издаването му, предадоха "Ройтерс" и АФП, цитирани от NOVA.

Това се случва, след като Ноел и Лиъм Галахър обявиха, че ще се съберат отново за серия от концерти през следващата година и предизвикаха силно вълнение сред почитателите си.

Когато излезе през 1994 г., Definitely, Maybe стигна директно до първата позиция в чарта за албуми. Сега отново е на върха, подкрепен от луксозно издание по случай 30-ата му годишнина. От компанията, която съставя британските класации, заявиха, че интересът към Definitely, Maybe е довел до "408% ръст на седмична база", а продукцията на "Оейзис" оглавява подреждането за винилови албуми, като повече от половината от седмичния резултат е в резултат на продажбата на албума на този носител, отбелязва Ройтерс.

Групата заема също трето и четвърто място в тазседмичната британска класация за албуми с компилацията Time Flies... (1994-2009) и с (What's The Story) Morning Glory?", издаден през 1996 г.

Братята Галахър за последен път оглавиха британската класация за албуми през 2010 г., припомня "Ройтерс". Преди дни те обявиха две допълнителни концертни дати за турнето си, което ще отбележи завръщането им на музикалната сцена.

Бандата се раздели през 2009 г., когато китаристът и основен автор на песни Ноел Галахър заяви, че не може повече да работи със своя брат - певецът Лиъм, след множество публични разправии, припомня "Ройтерс".

Миналата събота хиляди фенове се редиха часове наред на онлайн опашки, за да се сдобият с билети за летните концерти във Великобритания и Ирландия, но се оказа, че цените са скочили заради т.нар. динамично ценообразуване.

Мнозина смятаха, че ще платят обявената цена от 148,50 британски лири, но в крайна сметка дадоха повече от два пъти - 355,20 британски лири, отбелязва "Ройтерс".

В четвъртък британският орган за защита на конкуренцията започна разследване на компанията Ticketmaster заради продажбата на билетите и дали тя може да е нарушила закона за защита на потребителите.