Неизвестен валс на Шопен е открит в хранилището на библиотека в Ню Йорк

Партитура на неизвестен валс на Фредерик Шопен, писана преди около двеста години, е открита в хранилището на Библиотека и музей "Морган" в Ню Йорк, съобщи електронното издание на британския в. "Гардиън", предава БТА.

Ръкописът, с написано на ръка името на Шопен, е намерен от куратор през пролетта.

The Morgan Library in New York has unveiled an unpublished waltz manuscript likely by Frédéric Chopin, marking the first such find in over fifty years. Experts date it to the early 1830s, when Chopin was in his 20s. #piano #classicalmusic #music pic.twitter.com/piiwdgWESX