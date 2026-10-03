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3 октомври 1929 г.: ражда се Кралство Югославия
  Тема: Известни личности

3 октомври 1929 г.: ражда се Кралство Югославия

3 Октомври, 2026 20:00 841 7

  • кралство югославия-
  • александър караджорджевич-
  • югославия-
  • шестоянуарска диктатура-
  • балканска история

Крал Александър променя името на държавата след разпускането на парламента и установяването на лична диктатура.

3 октомври 1929 г.: ражда се Кралство Югославия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 3 октомври 1929 г. Кралството на сърби, хървати и словенци получава името, с което остава познато през по-голямата част от XX век – Кралство Югославия. Промяната не е само административна. Тя е част от опита на крал Александър Караджорджевич да замени политическото представяне на отделните народи с единна югославска идентичност.

Държавата е създадена на 1 декември 1918 г. след края на Първата световна война. В нея се обединяват Кралство Сърбия и южнославянските територии, отделили се от Австро-Унгария. Новото кралство включва Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Македония и други области. Още от началото обаче спорът за бъдещото устройство разделя политическия живот – сръбските среди защитават централизиран модел, а хърватските сили настояват за федерална държава.

Кризата стига до парламентарна стрелба

Конфликтът се изостря през 1928 г. На 20 юни депутатът Пуниша Рачич стреля по представители на Хърватската селска партия в парламента. Двама депутати са убити на място, а партийният лидер Степан Радич е тежко ранен и умира през август същата година. Хърватските депутати напускат парламента, а политическата система изпада в дълбока криза.

На 6 януари 1929 г. крал Александър отменя Видовданската конституция, разпуска парламента и забранява политическите партии. В прокламацията си той обявява: „Няма и не може да има посредник между народа и краля.“ Така започва периодът, известен като Шестоянуарска диктатура.

Името трябва да създаде единна държава

Девет месеца след установяването на личната власт държавата е преименувана на Кралство Югославия. Думата „Югославия“ означава „земя на южните славяни“ и от години се използва неофициално. Новото име премахва от официалното название изброяването на сърби, хървати и словенци – трите народа, които дотогава са представяни като основни съставни части на кралството.

На същия етап Александър променя и административната карта. Старите 33 области са заменени с девет бановини, чиито граници са прокарани така, че да не съвпадат с историческите национални територии. Те носят имена на реки – Драва, Сава, Върбас, Дрина, Зета, Дунав, Морава, Вардар и Приморска. Според Библиотеката на Конгреса на САЩ тази реформа има за цел да насърчи идеята за единна югославска нация и да отслаби старите регионални разделения.

Политиката получава названието „интегрално югославянство“. Тя трябва да създаде обща държавна и национална идентичност, но на практика предизвиква ново недоволство, особено сред хърватските политически сили. За противниците на режима промяната на името не решава основния спор – кой и как трябва да управлява многонационалната държава.

Кралството просъществува по-малко от 12 години

През 1931 г. Александър налага нова конституция, но тя не връща парламентарната демокрация. Кралят запазва решаваща власт, а политическата опозиция остава ограничена. Самият Александър е убит на 9 октомври 1934 г. в Марсилия по време на държавно посещение във Франция.

Кралство Югославия съществува до април 1941 г., когато Германия, Италия и техните съюзници нападат и разделят страната. Така името, въведено на 3 октомври 1929 г. като инструмент за политическо обединение, остава свързано едновременно с идеята за обща южнославянска държава и с нейния най-авторитарен период.

Източници: БТА


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    3 2 Отговор
    Вучич да каже чие е Косово...

    20:04 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Затова

    6 1 Отговор
    Изкуствена държава и затова се разпадна.

    20:09 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    2 3 Отговор
    И КАКВО ГРЕШНО ИМА ВЪВ ВЪПРОСА ?
    ...
    ЗАЩО ФЕРДИНАНД САКСКОБУРГГОТСКИ
    Е ПРАТИЛ БЪЛГАРИТЕ ДА УМИРАТ
    СРЕЩУ АРМИИТЕ
    НА ПЪРВИЯ СИ БРАТОВЧЕД КИНГ ДЖОРДЖ
    И ВТОРИЯ СИ БРАТОВЧЕД ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ ?
    .....
    ЕСТЕСТВЕНО Е КАРАДЖОРДЖЕВИЧ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА

    20:16 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Ражда се или се създава? Защото това са два корено разични термина и употребата им не на място променя напъно представите на много хора..

    21:00 03.10.2026