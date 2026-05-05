Новини
Любопитно »
"Жени, пури и частен остров" - преди 46 години си отиде "архитектът" на социалистическа Югославия

"Жени, пури и частен остров" - преди 46 години си отиде "архитектът" на социалистическа Югославия

5 Май, 2026 08:43 1 283 13

  • йосип броз тито-
  • биография-
  • югославия

Вижте любопитни факти от биографията на Йосип Броз Тито

"Жени, пури и частен остров" - преди 46 години си отиде "архитектът" на социалистическа Югославия - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Йосип Броз Тито (1892–1980) е една от най-значимите и противоречиви фигури на XX век – лидер на югославските партизани, държавник и архитект на социалистическа Югославия.

Роден е в Кумровец, Австро-Унгария (днес Хърватия), в многодетно селско семейство с баща хърватин и майка словенка. Преди политическата си кариера работи като ключар и металург.

През Първата световна война се бие за Австро-Унгария, попада в руски плен и става свидетел на Октомврийската революция, която го привлича към комунизма.

По време на Втората световна война ръководи югославското партизанско движение срещу нацистите.

През 1945 г. става премиер, а по-късно – доживотен президент на Югославия.

"Жени, пури и частен остров" - преди 46 години си отиде "архитектът" на социалистическа Югославия

Известен е с това, че се противопоставя на Сталин през 1948 г., запазвайки независимостта на страната си. Той е един от основателите на Движението на необвързаните държави.

Тито има сложен личен живот с няколко брака и партньорки. Първата му официална съпруга е рускинята Пелагия Белоусова, от която има син – Жарко. Следващата е Херта Хаас, майка на втория му син – Мишо. Най-известната му съпруга и първа дама, която остава с него до смъртта му, макар и в обтегнати отношения в края, е Йованка Броз.

Негова секретарка и голямата му любов по време на войната, която умира млада от туберкулоза, е Даворянка Паунович.

Има много теории за произхода на прозвището Тито, като най-популярната е, че често казвал на подчинените си: „Ти-то“ (Ти – това), т.е. „Ти прави това, ти онова“.

Тито е бил известен с луксозния си начин на живот, пушенето на хавански пури и притежаването на частния остров Бриони, където приемал световни лидери и холивудски звезди.

Неговото погребение на 8 май 1980 г. в Белград се счита за най-голямото държавно погребение в историята, на което присъстват делегации от 128 държави, включително крале, президенти и премиери.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смех

    5 2 Отговор
    Направиха врътка със СССР, че уж са се скарали, а всичко било маска за пред Запада.

    08:49 05.05.2026

  • 2 Стенли

    9 3 Отговор
    Със смъртта на Тито започна разпада на така наречената държава Югославия между другото добре че се е скарал със Сталин , защото Георги Димитров е бил готов хариже целия благоевградски окръг на Югославия

    Коментиран от #12

    08:51 05.05.2026

  • 3 авантгард

    4 1 Отговор
    М, пури.... грешка!
    Правилната формула е дадена по-рано от нашего брата Кирил Христов: Жени и вино, вино и жени.

    08:51 05.05.2026

  • 4 Щукар

    3 2 Отговор
    И какво,като си е отишъл бай Тито?

    Коментиран от #7

    08:52 05.05.2026

  • 5 хех

    6 1 Отговор
    Култовото му писмо до Сталин - кратко и ясно: "Ако не престанеш да ми изпращаш убийци, аз ще ти изпратя един".

    08:55 05.05.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Браво , Вени ! Наистина интересна статия . На места си бързала в писането и има неологизми , но като цяло вероятно е най-доброто от началото на годината .

    08:55 05.05.2026

  • 7 Какво ли

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Щукар":

    НИЩО! Нищо от това, което е създал не е останало. Това означава, че и той е една плюнка.

    Коментиран от #8, #9

    08:55 05.05.2026

  • 8 Мдаааа

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Какво ли":

    АМИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ НЕ Е ЛИ ОСТАНАЛА .

    Коментиран от #10

    08:57 05.05.2026

  • 9 Да бе ,да ! 🤔

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Какво ли":

    Половин век в земи , в които се набъкани католици , мюсюлмани , православни ...и всички живееха в мир . Преди и след него това не съществува .

    08:59 05.05.2026

  • 10 Всъщност

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаааа":

    Опитите за създаване на Македония ги започват българските фашисти на Ванче Михайлов , които след изтеглянето на българския окупационен но корпус от Югославия се свързват с Хитлер с предложение за държава ""Македония" .

    09:03 05.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абсурдистан

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Това предателство малко примати го знаят или се преструват, че не се е случило. Тогава почти на всички жители на окръга са издадени зелени лични карти (паспорти), в които в графа народност е саписана фалшивата - македонец. Някой знае ли длуг такъв случай на национално предателство? Уникално безумие!

    Коментиран от #13

    09:04 05.05.2026

  • 13 Летописец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абсурдистан":

    След Втората световна , от земите на държавите - съюзници на Германия (като България ) са откъснати земи и са дадени на съседите им . При нас е можело да останем без Родопите (в полза на Гърция) , Пиринско (в полза на Югославия) , че даже хитлеристкия съюзник Румъния е искала цяла Добруджа . И щяхме да останем без тях , ако не беше Сталин да ни ги остави , под дипломацията на Георги Димитров .

    09:22 05.05.2026