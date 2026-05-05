"Жени, пури и частен остров" - преди 46 години си отиде "архитектът" на социалистическа Югославия

Йосип Броз Тито (1892–1980) е една от най-значимите и противоречиви фигури на XX век – лидер на югославските партизани, държавник и архитект на социалистическа Югославия.
Роден е в Кумровец, Австро-Унгария (днес Хърватия), в многодетно селско семейство с баща хърватин и майка словенка. Преди политическата си кариера работи като ключар и металург.
През Първата световна война се бие за Австро-Унгария, попада в руски плен и става свидетел на Октомврийската революция, която го привлича към комунизма.
По време на Втората световна война ръководи югославското партизанско движение срещу нацистите.
През 1945 г. става премиер, а по-късно – доживотен президент на Югославия.
Известен е с това, че се противопоставя на Сталин през 1948 г., запазвайки независимостта на страната си. Той е един от основателите на Движението на необвързаните държави.
Тито има сложен личен живот с няколко брака и партньорки. Първата му официална съпруга е рускинята Пелагия Белоусова, от която има син – Жарко. Следващата е Херта Хаас, майка на втория му син – Мишо. Най-известната му съпруга и първа дама, която остава с него до смъртта му, макар и в обтегнати отношения в края, е Йованка Броз.
Негова секретарка и голямата му любов по време на войната, която умира млада от туберкулоза, е Даворянка Паунович.
Има много теории за произхода на прозвището Тито, като най-популярната е, че често казвал на подчинените си: „Ти-то“ (Ти – това), т.е. „Ти прави това, ти онова“.
Тито е бил известен с луксозния си начин на живот, пушенето на хавански пури и притежаването на частния остров Бриони, където приемал световни лидери и холивудски звезди.
Неговото погребение на 8 май 1980 г. в Белград се счита за най-голямото държавно погребение в историята, на което присъстват делегации от 128 държави, включително крале, президенти и премиери.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смех
08:49 05.05.2026
2 Стенли
Коментиран от #12
08:51 05.05.2026
3 авантгард
Правилната формула е дадена по-рано от нашего брата Кирил Христов: Жени и вино, вино и жени.
08:51 05.05.2026
4 Щукар
Коментиран от #7
08:52 05.05.2026
5 хех
08:55 05.05.2026
6 Българин 🇧🇬
08:55 05.05.2026
7 Какво ли
До коментар #4 от "Щукар":НИЩО! Нищо от това, което е създал не е останало. Това означава, че и той е една плюнка.
Коментиран от #8, #9
08:55 05.05.2026
8 Мдаааа
До коментар #7 от "Какво ли":АМИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ НЕ Е ЛИ ОСТАНАЛА .
Коментиран от #10
08:57 05.05.2026
9 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #7 от "Какво ли":Половин век в земи , в които се набъкани католици , мюсюлмани , православни ...и всички живееха в мир . Преди и след него това не съществува .
08:59 05.05.2026
10 Всъщност
До коментар #8 от "Мдаааа":Опитите за създаване на Македония ги започват българските фашисти на Ванче Михайлов , които след изтеглянето на българския окупационен но корпус от Югославия се свързват с Хитлер с предложение за държава ""Македония" .
09:03 05.05.2026
12 Абсурдистан
До коментар #2 от "Стенли":Това предателство малко примати го знаят или се преструват, че не се е случило. Тогава почти на всички жители на окръга са издадени зелени лични карти (паспорти), в които в графа народност е саписана фалшивата - македонец. Някой знае ли длуг такъв случай на национално предателство? Уникално безумие!
Коментиран от #13
09:04 05.05.2026
13 Летописец
До коментар #12 от "Абсурдистан":След Втората световна , от земите на държавите - съюзници на Германия (като България ) са откъснати земи и са дадени на съседите им . При нас е можело да останем без Родопите (в полза на Гърция) , Пиринско (в полза на Югославия) , че даже хитлеристкия съюзник Румъния е искала цяла Добруджа . И щяхме да останем без тях , ако не беше Сталин да ни ги остави , под дипломацията на Георги Димитров .
09:22 05.05.2026