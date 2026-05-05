"Жени, пури и частен остров" - преди 46 години си отиде "архитектът" на социалистическа Югославия

Йосип Броз Тито (1892–1980) е една от най-значимите и противоречиви фигури на XX век – лидер на югославските партизани, държавник и архитект на социалистическа Югославия.

Роден е в Кумровец, Австро-Унгария (днес Хърватия), в многодетно селско семейство с баща хърватин и майка словенка. Преди политическата си кариера работи като ключар и металург.

През Първата световна война се бие за Австро-Унгария, попада в руски плен и става свидетел на Октомврийската революция, която го привлича към комунизма.

По време на Втората световна война ръководи югославското партизанско движение срещу нацистите.

През 1945 г. става премиер, а по-късно – доживотен президент на Югославия.

Известен е с това, че се противопоставя на Сталин през 1948 г., запазвайки независимостта на страната си. Той е един от основателите на Движението на необвързаните държави.

Тито има сложен личен живот с няколко брака и партньорки. Първата му официална съпруга е рускинята Пелагия Белоусова, от която има син – Жарко. Следващата е Херта Хаас, майка на втория му син – Мишо. Най-известната му съпруга и първа дама, която остава с него до смъртта му, макар и в обтегнати отношения в края, е Йованка Броз.

Негова секретарка и голямата му любов по време на войната, която умира млада от туберкулоза, е Даворянка Паунович.

Има много теории за произхода на прозвището Тито, като най-популярната е, че често казвал на подчинените си: „Ти-то“ (Ти – това), т.е. „Ти прави това, ти онова“.

Тито е бил известен с луксозния си начин на живот, пушенето на хавански пури и притежаването на частния остров Бриони, където приемал световни лидери и холивудски звезди.

Неговото погребение на 8 май 1980 г. в Белград се счита за най-голямото държавно погребение в историята, на което присъстват делегации от 128 държави, включително крале, президенти и премиери.