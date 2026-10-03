Кашпировски, България и срещата му с Ванга

Имало е време, когато чашата с вода пред телевизора изглеждала почти толкова важна, колкото самият телевизор. В края на 1989 г. милиони зрители от бившия социалистически блок застават пред екрана заради Анатолий Кашпировски – психотерапевта с неподвижен поглед, бавен глас и обещание, че въздействието му може да достигне до хората от разстояние.
В България неговата слава идва чрез телевизионните излъчвания на сеансите му по програмата „Всяка неделя“ на Българската национална телевизия. Зрители оставят чаши и буркани с вода пред екрана, вярвайки, че тя ще бъде „заредена“ по време на предаването. Така Кашпировски се превръща не просто в популярен съветски телевизионен герой, а в част от всекидневието на българите в първите месеци след края на социалистическия режим.
Първият му сеанс по Централната съветска телевизия е излъчен на 8 октомври 1989 г. За броя на предаванията от първата серия има различия – едни източници посочват шест, а други седем. Сигурно е, че те са излъчени в кратък период и предизвикват огромен интерес в СССР и в редица държави от бившия социалистически лагер. Популярността му съвпада с бума на екстрасенси, лечители и паранормални практики, който обхваща България в началото на прехода.
Пътят към Рупите
Връзката на Кашпировски с България не остава само телевизионна. През пролетта на 1990 г. той посещава страната и стига до Рупите, за да се срещне с Ванга. По това време двамата са сред най-известните личности, свързвани с необичайни способности – единият въздейства чрез хипноза и телевизионни сеанси, а другата приема посетители в дома си край Петрич.
След срещата Кашпировски говори с възхищение за българската пророчица. Той я нарича „перлата и мъдростта на България“ и „щастие за България и света“. Думите му са особено показателни, защото идват от човек, който самият вече е придобил международна известност и е свикнал да бъде в центъра на вниманието.
Разказите за срещата обаче не представят еднозначно впечатление. Според д-р Здравка Методиева, която е познавала близко семейството на Ванга, Кашпировски влязъл при нея с усещане за самоувереност и казал, че излъчва студенина. След като Ванга започнала да говори за семейството и личните му проблеми, отношението му се променило. Тя от своя страна останала скептична към демонстрациите му и иронично коментирала твърдението, че може да „загрява вода в чаша“.
Телевизионният феномен остава
Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в Ставница, днешна Украйна. Завършва Виницкия медицински институт, работи като психиатър и психотерапевт, а по-късно е свързан и със съветския национален отбор по вдигане на тежести. Именно съчетанието между медицинския му образ, телевизионната драматургия и обещанието за дистанционно въздействие го превръща в звезда на късния социализъм.
На 3 октомври 2026 г. Кашпировски почина на 87 години. Съобщението за смъртта му върна името му в новините, но за българската публика той остава най-вече човекът от екрана, пред когото се оставяше вода, и гостът, който стигна до Рупите, за да се срещне с Ванга. Между телевизионния сеанс и тази среща се събира цяла епоха – времето, в което България започваше да търси нови обяснения за старите си страхове и надежди.
Източници: Ведомости, ЕВА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сенки от миналото
Коментиран от #8
22:07 03.10.2026
2 Соваж бейби
Коментиран от #7
22:24 03.10.2026
3 Пирамиди Фараони
Коментиран от #10
22:25 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Много Известен Съветски Актьор
22:28 03.10.2026
6 Това, което видях с очите си
А аз не можах да мигна цялата нощ от необичайно нервно напрежениев краката! Бешемного страшно!
Това е истина!
Кой, каквото иска да говори.
Коментиран от #12, #13
22:29 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Соваж бейби
До коментар #1 от "сенки от миналото":Не съм ти сложила ни минус ни плюс ,не съм чувала такива неща още си бях в държавата по това време даже на училище.За мен е виц ,отричам да повярвам ,дори и да е имало филтър на предавания не може да са допускали такива лудости това е зомбиране 🤣Нямам спомен кога пуснаха кабелна и чужди канали рядко гледах бълг.канал предавания не ми харесваха само Стани богат но рядко ,или някой хубав филм, и филмите от всички видеотеки в квартала може би това е причината да не ги знам тези неща .
22:33 03.10.2026
9 Къш Пировски
22:42 03.10.2026
10 компот
До коментар #3 от "Пирамиди Фараони":сигурно са пускали лсд в питейната вода в дните около тия сеанси
22:45 03.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #6 от "Това, което видях с очите си":Познавам жена, комунистка, партиен секретар, която се присмяла по време на сеанс по телевизията на Кашпировски и казала: -Глупости, аз пък искам косата ми отново да стане черна. На сутринта се видяла в огледалото с черна коса. Жената е жива и се ядосва, че не си пожелала друго.
23:01 03.10.2026
13 Капейчо
До коментар #6 от "Това, което видях с очите си":Е така стават легендите. А пък баба ми не вярваше в тези неща и за зла участ не й се случи нищо добро. Ама май и нищо лошо, освен обичайните житейски събития. Алилуя.
23:05 03.10.2026
14 ?????
Има един руски филм - Особенности национальной рыбалки.
Та в този филм един от главните герои казва една култова фраза - у нас дураков на сто лет припасено.
Та така с Кашпировски и вярващите му.
Иначе лека му пръст.
23:11 03.10.2026
15 Смех и подигравки
00:07 04.10.2026