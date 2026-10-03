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Кашпировски, България и срещата му с Ванга
  Тема: Известни личности

Кашпировски, България и срещата му с Ванга

3 Октомври, 2026 22:00 1 308 15

  • анатолий кашпировски-
  • ванга-
  • рупите-
  • телевизионни сеанси-
  • българия

Телевизионните му сеанси приковаваха българите пред екрана, а през 1990 г. той стигна и до Рупите. Там среща човек, към когото самият той се отнася с уважение.

Кашпировски, България и срещата му с Ванга - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Имало е време, когато чашата с вода пред телевизора изглеждала почти толкова важна, колкото самият телевизор. В края на 1989 г. милиони зрители от бившия социалистически блок застават пред екрана заради Анатолий Кашпировски – психотерапевта с неподвижен поглед, бавен глас и обещание, че въздействието му може да достигне до хората от разстояние.

В България неговата слава идва чрез телевизионните излъчвания на сеансите му по програмата „Всяка неделя“ на Българската национална телевизия. Зрители оставят чаши и буркани с вода пред екрана, вярвайки, че тя ще бъде „заредена“ по време на предаването. Така Кашпировски се превръща не просто в популярен съветски телевизионен герой, а в част от всекидневието на българите в първите месеци след края на социалистическия режим.

Първият му сеанс по Централната съветска телевизия е излъчен на 8 октомври 1989 г. За броя на предаванията от първата серия има различия – едни източници посочват шест, а други седем. Сигурно е, че те са излъчени в кратък период и предизвикват огромен интерес в СССР и в редица държави от бившия социалистически лагер. Популярността му съвпада с бума на екстрасенси, лечители и паранормални практики, който обхваща България в началото на прехода.

Пътят към Рупите

Връзката на Кашпировски с България не остава само телевизионна. През пролетта на 1990 г. той посещава страната и стига до Рупите, за да се срещне с Ванга. По това време двамата са сред най-известните личности, свързвани с необичайни способности – единият въздейства чрез хипноза и телевизионни сеанси, а другата приема посетители в дома си край Петрич.

След срещата Кашпировски говори с възхищение за българската пророчица. Той я нарича „перлата и мъдростта на България“ и „щастие за България и света“. Думите му са особено показателни, защото идват от човек, който самият вече е придобил международна известност и е свикнал да бъде в центъра на вниманието.

Разказите за срещата обаче не представят еднозначно впечатление. Според д-р Здравка Методиева, която е познавала близко семейството на Ванга, Кашпировски влязъл при нея с усещане за самоувереност и казал, че излъчва студенина. След като Ванга започнала да говори за семейството и личните му проблеми, отношението му се променило. Тя от своя страна останала скептична към демонстрациите му и иронично коментирала твърдението, че може да „загрява вода в чаша“.

Телевизионният феномен остава

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в Ставница, днешна Украйна. Завършва Виницкия медицински институт, работи като психиатър и психотерапевт, а по-късно е свързан и със съветския национален отбор по вдигане на тежести. Именно съчетанието между медицинския му образ, телевизионната драматургия и обещанието за дистанционно въздействие го превръща в звезда на късния социализъм.

На 3 октомври 2026 г. Кашпировски почина на 87 години. Съобщението за смъртта му върна името му в новините, но за българската публика той остава най-вече човекът от екрана, пред когото се оставяше вода, и гостът, който стигна до Рупите, за да се срещне с Ванга. Между телевизионния сеанс и тази среща се събира цяла епоха – времето, в което България започваше да търси нови обяснения за старите си страхове и надежди.

Източници: Ведомости, ЕВА


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сенки от миналото

    6 2 Отговор
    Контролираните от Партията вестници и телевизия излъчваше само одобрена и проверена в институция информация, затова те се ползваха с доверие в аванс.

    Коментиран от #8

    22:07 03.10.2026

  • 2 Соваж бейби

    9 1 Отговор
    🤣🤣🤣🥵😵‍💫В България е имало наистина много наивни хора ,и това не го знаех явно е било в определени градове ,звучи ми като виц .Мислих че само в Русе са изплискали легена наредени на летището с питка и сол да чакат извънземни 🤯други вода в буркани зареждали от телевизията 🙈🙊👻явно има и такива които са се блъскали в екрана на телевизора за да влезе вътре в някой филм.

    Коментиран от #7

    22:24 03.10.2026

  • 3 Пирамиди Фараони

    8 0 Отговор
    Ти заспива, заспива.......... Оставаш без пари...

    Коментиран от #10

    22:25 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    16 0 Отговор
    Около Кашпировски, а преди това и Джуна в СССР, който все още "мърдаше" по това време, беше създаден някакъв "ореол" на хора, притежаващи свръхчовешки способности. За Джуна, другарите от КПСС бяха нопровили цял "институт", а тя беше офицер от КГБ. "Лекуваше" старците от съветското политбюро- всичките измряха, а накрая и самата Джуна. Кашпировски се появи малко преди разпадането на СССР, когато "съветските хора" се бяха ошашавили от "перестройката" на Горби и нещата отиваха към "развод" между републиките. Това беше време на велики промени и на също толкова велики глупости. Докато Кашпировски "подгряваше водата" от телевизора, нашите военни неуморно копаеха "Царичинската Дупка", да търсят кокаляците на "първият двуполов човек". Това според думите на смахнатата Елисавета Логинова. В Пловдив по масата "потропваше" "полтъргайста Кики", Баба Ванга "даваше съвети" на баламите, които ходеха при нея, а протестите и митингите на които се пееше "Времето е наше" , бяха всекидневни. После се оказа, че времето е наше, но парите не са и така се пръкнаха "червените милионери с куфарчетата". Минало незабравимо.

    22:28 03.10.2026

  • 6 Това, което видях с очите си

    2 4 Отговор
    Че след сеанс по телевизията с чаша вода и т н, на майка ми косата от побеляда изцяло, стана черна! Иттака си отиде от този свят с черна коса, въпреки, че по рождение беше с тъмно кафява!
    А аз не можах да мигна цялата нощ от необичайно нервно напрежениев краката! Бешемного страшно!
    Това е истина!
    Кой, каквото иска да говори.

    Коментиран от #12, #13

    22:29 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соваж бейби

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "сенки от миналото":

    Не съм ти сложила ни минус ни плюс ,не съм чувала такива неща още си бях в държавата по това време даже на училище.За мен е виц ,отричам да повярвам ,дори и да е имало филтър на предавания не може да са допускали такива лудости това е зомбиране 🤣Нямам спомен кога пуснаха кабелна и чужди канали рядко гледах бълг.канал предавания не ми харесваха само Стани богат но рядко ,или някой хубав филм, и филмите от всички видеотеки в квартала може би това е причината да не ги знам тези неща .

    22:33 03.10.2026

  • 9 Къш Пировски

    5 1 Отговор
    Аз и петричката Баба Яга добре разсейвахме народа, докато другарите грабеха страната и разнасяха куфарчетата с пачки.

    22:42 03.10.2026

  • 10 компот

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пирамиди Фараони":

    сигурно са пускали лсд в питейната вода в дните около тия сеанси

    22:45 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ИНТЕРЕСНО?

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Това, което видях с очите си":

    Познавам жена, комунистка, партиен секретар, която се присмяла по време на сеанс по телевизията на Кашпировски и казала: -Глупости, аз пък искам косата ми отново да стане черна. На сутринта се видяла в огледалото с черна коса. Жената е жива и се ядосва, че не си пожелала друго.

    23:01 03.10.2026

  • 13 Капейчо

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Това, което видях с очите си":

    Е така стават легендите. А пък баба ми не вярваше в тези неща и за зла участ не й се случи нищо добро. Ама май и нищо лошо, освен обичайните житейски събития. Алилуя.

    23:05 03.10.2026

  • 14 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Има един руски филм - Особенности национальной рыбалки.
    Та в този филм един от главните герои казва една култова фраза - у нас дураков на сто лет припасено.
    Та така с Кашпировски и вярващите му.
    Иначе лека му пръст.

    23:11 03.10.2026

  • 15 Смех и подигравки

    0 0 Отговор
    Как можаха най голямите балъци да ви изтъркалят 🥳🥳🥳😂😂😂🤭🤭🤭🤭🍾🍾🍾🍾🍾

    00:07 04.10.2026