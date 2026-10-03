Кашпировски, България и срещата му с Ванга

Имало е време, когато чашата с вода пред телевизора изглеждала почти толкова важна, колкото самият телевизор. В края на 1989 г. милиони зрители от бившия социалистически блок застават пред екрана заради Анатолий Кашпировски – психотерапевта с неподвижен поглед, бавен глас и обещание, че въздействието му може да достигне до хората от разстояние.

В България неговата слава идва чрез телевизионните излъчвания на сеансите му по програмата „Всяка неделя“ на Българската национална телевизия. Зрители оставят чаши и буркани с вода пред екрана, вярвайки, че тя ще бъде „заредена“ по време на предаването. Така Кашпировски се превръща не просто в популярен съветски телевизионен герой, а в част от всекидневието на българите в първите месеци след края на социалистическия режим.

Първият му сеанс по Централната съветска телевизия е излъчен на 8 октомври 1989 г. За броя на предаванията от първата серия има различия – едни източници посочват шест, а други седем. Сигурно е, че те са излъчени в кратък период и предизвикват огромен интерес в СССР и в редица държави от бившия социалистически лагер. Популярността му съвпада с бума на екстрасенси, лечители и паранормални практики, който обхваща България в началото на прехода.

Пътят към Рупите

Връзката на Кашпировски с България не остава само телевизионна. През пролетта на 1990 г. той посещава страната и стига до Рупите, за да се срещне с Ванга. По това време двамата са сред най-известните личности, свързвани с необичайни способности – единият въздейства чрез хипноза и телевизионни сеанси, а другата приема посетители в дома си край Петрич.

След срещата Кашпировски говори с възхищение за българската пророчица. Той я нарича „перлата и мъдростта на България“ и „щастие за България и света“. Думите му са особено показателни, защото идват от човек, който самият вече е придобил международна известност и е свикнал да бъде в центъра на вниманието.

Разказите за срещата обаче не представят еднозначно впечатление. Според д-р Здравка Методиева, която е познавала близко семейството на Ванга, Кашпировски влязъл при нея с усещане за самоувереност и казал, че излъчва студенина. След като Ванга започнала да говори за семейството и личните му проблеми, отношението му се променило. Тя от своя страна останала скептична към демонстрациите му и иронично коментирала твърдението, че може да „загрява вода в чаша“.

Телевизионният феномен остава

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в Ставница, днешна Украйна. Завършва Виницкия медицински институт, работи като психиатър и психотерапевт, а по-късно е свързан и със съветския национален отбор по вдигане на тежести. Именно съчетанието между медицинския му образ, телевизионната драматургия и обещанието за дистанционно въздействие го превръща в звезда на късния социализъм.

На 3 октомври 2026 г. Кашпировски почина на 87 години. Съобщението за смъртта му върна името му в новините, но за българската публика той остава най-вече човекът от екрана, пред когото се оставяше вода, и гостът, който стигна до Рупите, за да се срещне с Ванга. Между телевизионния сеанс и тази среща се събира цяла епоха – времето, в което България започваше да търси нови обяснения за старите си страхове и надежди.

Източници: Ведомости, ЕВА