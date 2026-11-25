Сергио Монтана, синът на починалия психотерапевт Анатолий Кашпировски, оспорва правата на вдовицата му Гулизар Чалбашова върху недвижими имоти в Съединените щати и Крим. Пред Daily Storm Монтана заяви, че вече е сезирал съд в Калифорния, за да защити наследствените си права.

По думите му спорът е за къща в Калифорния, която Кашпировски му е оставил със завещание от 2021 г. Монтана твърди, че Чалбашова оспорва правата му върху имота, а той настоява завещанието да бъде изпълнено.

„Гулизар се опитва да оспори правата ми върху къщата в Калифорния, която баща ми ми остави със завещание от 2021 г. Вече се обърнах към съда в Калифорния, за да защитя правата си и да постигна изпълнението на завещанието му“, заявява Монтана.

Спор и за апартамент в Алушта

Синът на Кашпировски твърди, че конфликтът не се ограничава до американския имот. Той казва, че е открил пълномощно от свое име, което според документа е било издадено в Ню Йорк на 12 юни 2025 г.

По думите му пълномощното е давало право на представител да дари апартамента му в Алушта на Кашпировски. Монтана отрича да е подписвал документа или да е присъствал пред нотариус.

„Категорично заявявам: не съм подписвал това пълномощно, не съм присъствал при нотариус и не съм давал на никого разрешение да се разпорежда с този апартамент“, казва той.

Монтана твърди, че през януари 2026 г. въз основа на пълномощното е бил оформен договор за дарение, след което апартаментът е записан на името на Чалбашова. Той заявява, че иска да бъде установено кой е организирал изготвянето на документите и на какво основание е било разпоредено с имуществото му.

Къщата в Калифорния

Според разказа на Монтана къщата е била придобита с общи средства на него и баща му. Тъй като по това време преминавал през развод, имотът първоначално бил оформен на името на Кашпировски. По-късно, твърди синът му, баща му обещал да му го прехвърли.

Кашпировски почина на 3 октомври 2026 г. на 87-годишна възраст. След смъртта му спорът между Монтана и Чалбашова се разшири и върху въпроса за завещанието и собствеността върху имотите.

Източници: weekend.rambler.ru, dailystorm.ru