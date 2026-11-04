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4 ноември 1945 г.: Георги Димитров се завръща в България след 22 години
  Тема: Известни личности

4 ноември 1945 г.: Георги Димитров се завръща в България след 22 години

4 Ноември, 2026 22:00 983 16

  • георги димитров-
  • българия-
  • комунистическа партия-
  • москва-
  • народен театър

Лидерът на българските комунисти пристига тайно от Москва. Дни по-късно той се появява пред Народния театър в София

4 ноември 1945 г.: Георги Димитров се завръща в България след 22 години - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 4 ноември 1945 г. Георги Димитров се завръща в България от Москва след 22 години извън страната. Пристигането му е пазено в тайна, а на софийското летище го посреща Сергей Бирюзов, ръководител на съветската военна мисия в България. Така лидерът на българските комунисти се връща в страна, в която политическата власт вече е променена след 9 септември 1944 г.

Димитров напуска България след Септемврийското въстание през 1923 г. Първоначално се установява в Югославия и Австрия, а по-късно работи за Коминтерна. Международната му известност нараства рязко през 1933 г., когато е обвинен от нацистките власти в Германия заедно с други комунисти за пожара в Райхстага. По време на Лайпцигския процес той защитава сам себе си и е оправдан. След като българските власти отказват да признаят гражданството му, Димитров получава съветско гражданство и остава в Москва, откъдето ръководи комунистическото движение.

Първата среща с публиката е пред Народния театър

Публичното му появяване идва три дни след завръщането. На 7 ноември, по време на честване на годишнината от Октомврийската революция, Димитров говори пред Народния театър в София. Според бюлетина на Българската телеграфна агенция от онова време пред сградата се събират няколко хиляди души с флагове, плакати и лозунги. Публиката го посреща с овации, а речта му е насочена срещу анти комунистическата опозиция.

„22 години минаха откакто за последен път стъпих на българска земя“, казва Димитров в речта си.

В същото изказване той заявява, че през годините на отсъствието си не е преставал да мисли и работи за бъдещето, щастието и благоденствието на българския народ. Посрещането пред Народния театър превръща завръщането му в публично политическо събитие, макар самото пристигане да е извършено без предварително разгласяване.

Завръщането преди изборите

Димитров се прибира в момент, когато Отечественият фронт подготвя парламентарните избори, насрочени за 18 ноември 1945 г. Завръщането му две седмици преди вота има значение за кампанията на комунистическата партия и за утвърждаването на нейния лидер в страната. Изборите са бойкотирани от основните опозиционни партии, а правителството обявява победа на Отечествения фронт.

През ноември 1946 г. Георги Димитров става министър-председател. Той остава начело на правителството до смъртта си на 2 юли 1949 г. Завръщането от Москва на 4 ноември 1945 г. бележи началото на последния етап от политическата му кариера и на прякото му участие в изграждането на следвоенния комунистически режим в България.

Източници: bta.bg, time.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 16 Отговор
    Най големия терорист и злодей в цялата българска история - Гошо тарабата пиянката

    22:06 04.11.2026

  • 3 Край

    22 9 Отговор
    Харесва ли ви или не - това е най-известния в Света българин през 30те и 40те години на 20 век. В защита на Георги Димитров се изказва даже и Алберт Айнщайн. ГДимитров е председател на Комунистическия интернационал - изключително влиятелна към този исторически момент организация. Сегашните му критици са много закъсняли и малки за да го засегнат.

    Коментиран от #10

    22:07 04.11.2026

  • 4 Некоректен

    8 11 Отговор
    Да не се беше връщал

    22:09 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    и срещу САЩ и Англия , нали? щот Раша капитулира пред нас 1СВ

    Коментиран от #15

    22:13 04.11.2026

  • 8 Край

    17 4 Отговор
    В защита на Георги Димитров са интелектуалци от цял .Свят - • Ромен Ролан – Френският писател, хуманист и Нобелов лауреат е един от основните инициатори в Париж на Световния комитет за подпомагане на жертвите на хитлеровия фашизъм. Той активно участва в секретариата на международната следствена комисия.
    • Анри Барбюс – Известният френски писател оглавява мащабната кампания във Франция в защита на Димитров и подсъдимите българи. Той популяризира разкритията за истинските подпалвачи на Райхстага.
    • Стефан Цвайг – Австрийският писател и хуманист публично изразява своята позиция срещу скалъпения процес и в подкрепа на обвинените комунисти.
    • Максим Горки – Големият руски писател използва своя международен авторитет, за да подкрепи кампанията и да заклейми действията на Хитлеровия режим.
    • Бертолт Брехт – Германският поет и драматург, който по това време вече е в емиграция, пише стихове и текстове, изобличаващи съда в Лайпциг.
    Не ПЛЮЙТЕ НАГОРЕ - върху вас падат храчките

    22:13 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мълчаливо

    0 1 Отговор
    медийната палачинка се обръща... Нема как иначе

    22:40 04.11.2026

  • 13 Мариана шушумигата

    1 0 Отговор
    Нещо не си падам по тоя 🤭🤭🤡

    22:43 04.11.2026

  • 14 и бай тикван над 20г

    1 0 Отговор
    не е преставал да мисли и работи за бъдещето, щастието и благоденствието на българския народ
    дето е само най беден болнав измиращ в ес

    22:53 04.11.2026

  • 15 Стига бе, ама верно ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Как така през ПСВ Раша капитулира пред нас, като напуска войната две години преди нейният край, а страната ни англичани и французи разпокъсват с Ньойския договор?
    С кво сте се нашмъркали бе?

    22:54 04.11.2026

  • 16 Мариана цървула

    1 0 Отговор
    Тоя нещо не ми допада. Веднага алгоритъма да ми покаже някой негър 🤡🤭

    22:55 04.11.2026