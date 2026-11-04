4 ноември 1945 г.: Георги Димитров се завръща в България след 22 години

На 4 ноември 1945 г. Георги Димитров се завръща в България от Москва след 22 години извън страната. Пристигането му е пазено в тайна, а на софийското летище го посреща Сергей Бирюзов, ръководител на съветската военна мисия в България. Така лидерът на българските комунисти се връща в страна, в която политическата власт вече е променена след 9 септември 1944 г.
Димитров напуска България след Септемврийското въстание през 1923 г. Първоначално се установява в Югославия и Австрия, а по-късно работи за Коминтерна. Международната му известност нараства рязко през 1933 г., когато е обвинен от нацистките власти в Германия заедно с други комунисти за пожара в Райхстага. По време на Лайпцигския процес той защитава сам себе си и е оправдан. След като българските власти отказват да признаят гражданството му, Димитров получава съветско гражданство и остава в Москва, откъдето ръководи комунистическото движение.
Първата среща с публиката е пред Народния театър
Публичното му появяване идва три дни след завръщането. На 7 ноември, по време на честване на годишнината от Октомврийската революция, Димитров говори пред Народния театър в София. Според бюлетина на Българската телеграфна агенция от онова време пред сградата се събират няколко хиляди души с флагове, плакати и лозунги. Публиката го посреща с овации, а речта му е насочена срещу анти комунистическата опозиция.
В същото изказване той заявява, че през годините на отсъствието си не е преставал да мисли и работи за бъдещето, щастието и благоденствието на българския народ. Посрещането пред Народния театър превръща завръщането му в публично политическо събитие, макар самото пристигане да е извършено без предварително разгласяване.
Завръщането преди изборите
Димитров се прибира в момент, когато Отечественият фронт подготвя парламентарните избори, насрочени за 18 ноември 1945 г. Завръщането му две седмици преди вота има значение за кампанията на комунистическата партия и за утвърждаването на нейния лидер в страната. Изборите са бойкотирани от основните опозиционни партии, а правителството обявява победа на Отечествения фронт.
През ноември 1946 г. Георги Димитров става министър-председател. Той остава начело на правителството до смъртта си на 2 юли 1949 г. Завръщането от Москва на 4 ноември 1945 г. бележи началото на последния етап от политическата му кариера и на прякото му участие в изграждането на следвоенния комунистически режим в България.
Източници: bta.bg, time.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
22:06 04.11.2026
3 Край
Коментиран от #10
22:07 04.11.2026
4 Некоректен
22:09 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #5 от "Край":и срещу САЩ и Англия , нали? щот Раша капитулира пред нас 1СВ
Коментиран от #15
22:13 04.11.2026
8 Край
• Анри Барбюс – Известният френски писател оглавява мащабната кампания във Франция в защита на Димитров и подсъдимите българи. Той популяризира разкритията за истинските подпалвачи на Райхстага.
• Стефан Цвайг – Австрийският писател и хуманист публично изразява своята позиция срещу скалъпения процес и в подкрепа на обвинените комунисти.
• Максим Горки – Големият руски писател използва своя международен авторитет, за да подкрепи кампанията и да заклейми действията на Хитлеровия режим.
• Бертолт Брехт – Германският поет и драматург, който по това време вече е в емиграция, пише стихове и текстове, изобличаващи съда в Лайпциг.
Не ПЛЮЙТЕ НАГОРЕ - върху вас падат храчките
22:13 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мълчаливо
22:40 04.11.2026
13 Мариана шушумигата
22:43 04.11.2026
14 и бай тикван над 20г
дето е само най беден болнав измиращ в ес
22:53 04.11.2026
15 Стига бе, ама верно ли?
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":Как така през ПСВ Раша капитулира пред нас, като напуска войната две години преди нейният край, а страната ни англичани и французи разпокъсват с Ньойския договор?
С кво сте се нашмъркали бе?
22:54 04.11.2026
16 Мариана цървула
22:55 04.11.2026