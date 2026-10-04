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През 1853 г. Османската империя обявява война на Русия

През 1853 г. Османската империя обявява война на Русия

4 Октомври, 2026 15:00 1 121 13

  • кримска война-
  • османска империя-
  • русия-
  • дунавски княжества-
  • николай i

Решението поставя началото на Кримската война, след като руските войски отказват да напуснат Молдова и Влахия.

През 1853 г. Османската империя обявява война на Русия - 1
Снимка: Британика
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 4 октомври 1853 г. Османската империя обявява война на Руската империя и поставя началото на Кримската война. Решението идва след отказа на руския император Николай I да изтегли войските си от Молдова и Влахия – дунавски княжества, които тогава се намират под османски сюзеренитет. В руското летоброене датата е 16 октомври.

Руски части навлизат в княжествата през юли 1853 г. Николай I представя действията като натиск за гарантиране на правата на православните християни в Османската империя. За султан Абдулмеджид I и неговото правителство обаче присъствието на руска армия в османски територии е нарушение на съществуващия ред и заплаха за независимостта на държавата.

Провалът на дипломатическите опити

До войната се стига след месеци на преговори. Великобритания, Франция, Австрия и Прусия се опитват да посредничат чрез т.нар. Виенска нота, но промените, внесени от Османската империя, са отхвърлени от Русия. Така компромисът не успява да прекрати спора за статута на православните поданици на султана и за руското влияние на Балканите.

Османската декларация определя отказа на Русия да освободи княжествата като основание за война. В документа е предвиден и 15-дневен срок за изтегляне след връчването на уведомлението. В отделна част от текста се казва:

„Сублимната порта не смята за справедливо да бъде наложено ембарго върху руските търговски кораби.“

Така османските власти заявяват, че искат да ограничат действията си до военните сили, а не да засегнат руската търговия.

Конфликтът се превръща в европейска война

Първите сражения се водят по Дунав и в Кавказ. На 30 ноември 1853 г. руският флот унищожава османска ескадра в пристанището на Синоп. Нападението предизвиква силна реакция във Великобритания и Франция и ускорява включването им във войната. Двете държави обявяват война на Русия през март 1854 г., за да спрат разширяването на руското влияние и да подкрепят Османската империя.

Основният театър на военните действия постепенно се премества към Кримския полуостров. Съюзническите сили обсаждат Севастопол, главната руска военноморска база в Черно море. В конфликта участват още британски и френски войски, а през 1855 г. към коалицията се присъединява и Сардинското кралство.

Последиците от войната

Кримската война приключва с Парижкия договор от 30 март 1856 г. Русия се отказва от специалните си права върху дунавските княжества, а Черно море е обявено за неутрално и в него се забранява поддържането на военен флот от Русия и Османската империя. Дунавът е отворен за международно корабоплаване.

Войната временно запазва териториалната цялост на Османската империя, но не премахва съперничеството между великите сили за влияние на Балканите. Молдова и Влахия по-късно се обединяват, а през 1859 г. поставят началото на държавата, която ще стане Кралство Румъния.

Източници: History.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 9 Отговор
    Въпреки участието на значителни сили от български доброволци в армията на Митхат паша ,Шипка пада! Потомците им все още чакат реванш с Русия на бойното поле.

    Коментиран от #2, #12

    15:06 04.10.2026

  • 2 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Или Сюлейман паша по Вазов

    15:08 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Край

    14 10 Отговор
    Може ли някой русафоб да обясни 1. защо българските доброволци участват на страната на Русия нв тази война. и 2. Защо нашите приятели от Франция и Англия не казали на султана да ни даде някаква държавност - автономна макар . И през ум не им минало държава на българите да правят И сега щяхме да сме англофили или франкофили и паметници да имат тук и китки да им носим ... Моето обяснение е просто - предпочитали са ИЗОБЩО ДА НЯМА българи.

    Коментиран от #5

    15:15 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пецата

    0 2 Отговор
    Е нали саветскиа съюз е обявил воина на турците да освободи териториата разбираш ли вобще всеки расказва квото му падне 🤣

    16:00 04.10.2026

  • 10 .....

    2 1 Отговор
    Прогизналия остров ще се свие до малобритания, па за Луи девети нема кво да се коментира😂😆🤣 бе гимназистите не ходят ли в частни училища с лимузини😂🤣😆

    16:01 04.10.2026

  • 11 До гн.Ганев

    2 0 Отговор
    Друже от къде я измисли тая сублимна порта бе батко.

    16:02 04.10.2026

  • 12 Летописец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Що за глупост ?! В турската армия на Шипка не е имало български доброволци . Пък и на Шипка става въпрос за Сюлейман паша ! Или не съм разбрал иронията .

    16:02 04.10.2026

  • 13 Дедо

    2 2 Отговор
    Само да припомня че през 1833 година или 4 години преди да се роди Левски, Руската империя и Османската Империя са съюзници срещу армията на Египет , която е тръгнала към Истанбул да унищожи Османската Империя. На помощ на Султана , руския император Николай изпраща 7 бронирани руски бойни кораба да пазят Истанбул , а по суша до Истанбул се настанява 30 хиляден руски боен корпус. Това помага армията на Египет да се откаже да обсажда Истанбул. В знак на признателност към Русия Султана нарежда на азиатския бряг на Босфора да се издигне паметник в признателност на руско-турската бойна Дружба. Така Русия попречва Османската Империя да бъде унищожена още през 1833 година и българския народ остава под турско робство , за което на Русия въобще не и пука .Това са исторически безусловно факти ,които показват лицемерието на Руската империя .

    16:07 04.10.2026