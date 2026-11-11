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Кирил Дмитриев: неизвестните факти за пратеника на Путин
  Тема: Известни личности

Кирил Дмитриев: неизвестните факти за пратеника на Путин

11 Ноември, 2026 13:45 821 17

  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • владимир путин-
  • руски фонд за преки инвестиции-
  • руско-американски отношения

От ученически обмен в САЩ до близък посредник на Кремъл във Вашингтон

Кирил Дмитриев: неизвестните факти за пратеника на Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато Кирил Дмитриев разговаря с американски представители, той не изглежда като типичен руски дипломат. Роденият в Киев финансист е завършил Станфорд и Харвард, работил е в „Голдман Сакс“ и „Маккинзи“, а от 2011 г. ръководи Руския фонд за преки инвестиции. Именно този профил го превърна в един от най-важните посредници на Кремъл в контактите с Вашингтон.

През септември 2026 г. Владимир Путин удължи с още пет години мандата му начело на фонда. Дмитриев остава и специален представител на руския президент за международното икономическо и инвестиционно сътрудничество – пост, който заема от февруари 2025 г. През последните месеци той участва в разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп за войната в Украйна, енергетиката и евентуални бъдещи икономически отношения.

От Киев до Станфорд

Дмитриев е роден на 12 април 1975 г. в Киев. Баща му Александър Дмитриев е биолог, а самият Кирил учи в училище с профил физика и математика. На 17 години заминава за САЩ по ученически обмен. Първоначално се записва в колежа „Футхил“ в Калифорния, а след това получава пълна стипендия за Станфордския университет.

Завършва икономика с отличие през 1996 г. Следват работа в „Маккинзи“ и инвестиционната банка „Голдман Сакс“, включително в Ню Йорк. През 2000 г. получава MBA от Харвардското бизнес училище като стипендиант „Бейкър“ – отличие, давано на най-добрите студенти в програмата.

Въпреки американското си образование Дмитриев избира да се върне в Русия и да развива кариерата си там. По-късно работи в частния капитал в Русия и Украйна, включително като ръководител на фонда „Айкон Кепитъл“, свързан с бизнесмена Виктор Пинчук. В интервю за The Bell през 2021 г. той настоява да бъде описван като човек, роден в Съветския съюз: „Не в Украйна, а в СССР“.

Семейството и връзката с Кремъл

Съпругата на Дмитриев е Наталия Попова. Тя заема ръководна длъжност във фондация „Иннопрактика“, която работи в сферата на науката, технологиите и образованието. Попова е свързвана с близки отношения с Катерина Тихонова, една от дъщерите на Владимир Путин. Тази връзка често се посочва като част от обяснението за достъпа на Дмитриев до най-високите нива на руската власт.

Публични и надеждно потвърдени данни за деца на семейството не са широко достъпни. Също толкова ограничена е информацията за личните му занимания извън работата. Няма проверени сведения за конкретни любими спортове, храни, книги или други хобита, които Дмитриев да е превърнал в част от публичния си образ.

Култура вместо личен лайфстайл

Най-близо до темата за интересите му са професионалните и обществените му ангажименти. Дмитриев е участвал в настоятелствата на Мариинския театър, Московския държавен университет и Руския институт за театрално изкуство. Това показва ангажимент към културни и образователни проекти, но не доказва конкретни лични предпочитания.

Името му стана по-широко известно през 2020 г., когато ръководеният от него фонд участва в популяризирането и финансирането на руската ваксина „Спутник V“. Пет години по-късно Дмитриев вече беше изпращан от Путин на срещи с американски представители. Така финансистът от Киев се превърна в човек, който говори едновременно на езика на инвестициите, Кремъл и американския бизнес.

Източници: investing.com, apnews.com, en.thebell.io


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а снимката изглежда на

    1 5 Отговор
    някаква карикатура, но е малко по-симпатичен от Лавров.

    Коментиран от #2

    13:47 11.11.2026

  • 2 Абе...

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "а снимката изглежда на":

    нагла ушанка.

    13:48 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    Не гледайте пратеника, вижте императора!!!
    Може паветниците да си мрънкат тъпотиите, но това ще се реши само от Русия и САЩ!!!
    Любимите им Урсулианци- Вааааксааа...

    Коментиран от #9

    13:53 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тик-Ток

    6 1 Отговор
    Само вижте какви лидери има Русия ,хора образовани и успели в живота ,не като нашите кални цървули прочели по една книга и то до половината

    Коментиран от #12

    13:54 11.11.2026

  • 8 Йода

    1 3 Отговор
    С тази физиономия няма как да договори нещо добро.

    13:55 11.11.2026

  • 9 Как да го видим "Императора"

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    като не излиза от землянката.

    Коментиран от #13

    13:56 11.11.2026

  • 10 Госあ

    4 0 Отговор
    Образцов дипломат, за разлика от Европейската бюрокрацията от случайници.

    13:57 11.11.2026

  • 11 Йода

    0 1 Отговор
    Какъвто пратеника ,такъв и изпращача.

    13:57 11.11.2026

  • 12 Успял!

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    Успял е само защото е хапвал сникърса на Путин.

    13:57 11.11.2026

  • 13 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Как да го видим "Императора"":

    Познаваш ли по лице Зелю и Путин?
    Защото Путин си е в Русия, ходи на риба, среща се с хората, приема световни лидери, които идват ДА ПРОСЯТ ОТ НЕГО......
    А Зелю в Украйна никой украинец не го е виждал, защото го е страх крак да му стъпи в Украйна!!! И проси, проси...

    Коментиран от #16

    14:00 11.11.2026

  • 14 Някой

    4 0 Отговор
    Руснак роден в Киев, майката на руските градове, е напълно нормално! Някога то си е било към Русия. Украйна самостоятелно е на примерно 41г.

    Коментиран от #17

    14:04 11.11.2026

  • 15 абсурд

    5 0 Отговор
    Руски преговарящ, роден в Киев, и украински преговарящ, роден в Москва. Само това е достатъчно, за да се осъзнае абсурда на тази война. Както и докъде може да стигне един народ, ако слуша "покровителите" си от ЕС и Запада.

    14:06 11.11.2026

  • 16 Тъй ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Що тогава аз приличам повече на Путин, от тея дето ги публикуват тука или ги дават по телевизията?

    14:08 11.11.2026

  • 17 А на колко е Руската Федерация?

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Нека ти отговоря. С няколко месеца Украйна е по-стара от нея.

    14:27 11.11.2026