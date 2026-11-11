Кирил Дмитриев: неизвестните факти за пратеника на Путин

Когато Кирил Дмитриев разговаря с американски представители, той не изглежда като типичен руски дипломат. Роденият в Киев финансист е завършил Станфорд и Харвард, работил е в „Голдман Сакс“ и „Маккинзи“, а от 2011 г. ръководи Руския фонд за преки инвестиции. Именно този профил го превърна в един от най-важните посредници на Кремъл в контактите с Вашингтон.

През септември 2026 г. Владимир Путин удължи с още пет години мандата му начело на фонда. Дмитриев остава и специален представител на руския президент за международното икономическо и инвестиционно сътрудничество – пост, който заема от февруари 2025 г. През последните месеци той участва в разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп за войната в Украйна, енергетиката и евентуални бъдещи икономически отношения.

От Киев до Станфорд

Дмитриев е роден на 12 април 1975 г. в Киев. Баща му Александър Дмитриев е биолог, а самият Кирил учи в училище с профил физика и математика. На 17 години заминава за САЩ по ученически обмен. Първоначално се записва в колежа „Футхил“ в Калифорния, а след това получава пълна стипендия за Станфордския университет.

Завършва икономика с отличие през 1996 г. Следват работа в „Маккинзи“ и инвестиционната банка „Голдман Сакс“, включително в Ню Йорк. През 2000 г. получава MBA от Харвардското бизнес училище като стипендиант „Бейкър“ – отличие, давано на най-добрите студенти в програмата.

Въпреки американското си образование Дмитриев избира да се върне в Русия и да развива кариерата си там. По-късно работи в частния капитал в Русия и Украйна, включително като ръководител на фонда „Айкон Кепитъл“, свързан с бизнесмена Виктор Пинчук. В интервю за The Bell през 2021 г. той настоява да бъде описван като човек, роден в Съветския съюз: „Не в Украйна, а в СССР“.

Семейството и връзката с Кремъл

Съпругата на Дмитриев е Наталия Попова. Тя заема ръководна длъжност във фондация „Иннопрактика“, която работи в сферата на науката, технологиите и образованието. Попова е свързвана с близки отношения с Катерина Тихонова, една от дъщерите на Владимир Путин. Тази връзка често се посочва като част от обяснението за достъпа на Дмитриев до най-високите нива на руската власт.

Публични и надеждно потвърдени данни за деца на семейството не са широко достъпни. Също толкова ограничена е информацията за личните му занимания извън работата. Няма проверени сведения за конкретни любими спортове, храни, книги или други хобита, които Дмитриев да е превърнал в част от публичния си образ.

Култура вместо личен лайфстайл

Най-близо до темата за интересите му са професионалните и обществените му ангажименти. Дмитриев е участвал в настоятелствата на Мариинския театър, Московския държавен университет и Руския институт за театрално изкуство. Това показва ангажимент към културни и образователни проекти, но не доказва конкретни лични предпочитания.

Името му стана по-широко известно през 2020 г., когато ръководеният от него фонд участва в популяризирането и финансирането на руската ваксина „Спутник V“. Пет години по-късно Дмитриев вече беше изпращан от Путин на срещи с американски представители. Така финансистът от Киев се превърна в човек, който говори едновременно на езика на инвестициите, Кремъл и американския бизнес.

Източници: investing.com, apnews.com, en.thebell.io