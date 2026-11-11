Кирил Дмитриев: неизвестните факти за пратеника на Путин

Когато Кирил Дмитриев разговаря с американски представители, той не изглежда като типичен руски дипломат. Роденият в Киев финансист е завършил Станфорд и Харвард, работил е в „Голдман Сакс“ и „Маккинзи“, а от 2011 г. ръководи Руския фонд за преки инвестиции. Именно този профил го превърна в един от най-важните посредници на Кремъл в контактите с Вашингтон.
През септември 2026 г. Владимир Путин удължи с още пет години мандата му начело на фонда. Дмитриев остава и специален представител на руския президент за международното икономическо и инвестиционно сътрудничество – пост, който заема от февруари 2025 г. През последните месеци той участва в разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп за войната в Украйна, енергетиката и евентуални бъдещи икономически отношения.
От Киев до Станфорд
Дмитриев е роден на 12 април 1975 г. в Киев. Баща му Александър Дмитриев е биолог, а самият Кирил учи в училище с профил физика и математика. На 17 години заминава за САЩ по ученически обмен. Първоначално се записва в колежа „Футхил“ в Калифорния, а след това получава пълна стипендия за Станфордския университет.
Завършва икономика с отличие през 1996 г. Следват работа в „Маккинзи“ и инвестиционната банка „Голдман Сакс“, включително в Ню Йорк. През 2000 г. получава MBA от Харвардското бизнес училище като стипендиант „Бейкър“ – отличие, давано на най-добрите студенти в програмата.
Въпреки американското си образование Дмитриев избира да се върне в Русия и да развива кариерата си там. По-късно работи в частния капитал в Русия и Украйна, включително като ръководител на фонда „Айкон Кепитъл“, свързан с бизнесмена Виктор Пинчук. В интервю за The Bell през 2021 г. той настоява да бъде описван като човек, роден в Съветския съюз: „Не в Украйна, а в СССР“.
Семейството и връзката с Кремъл
Съпругата на Дмитриев е Наталия Попова. Тя заема ръководна длъжност във фондация „Иннопрактика“, която работи в сферата на науката, технологиите и образованието. Попова е свързвана с близки отношения с Катерина Тихонова, една от дъщерите на Владимир Путин. Тази връзка често се посочва като част от обяснението за достъпа на Дмитриев до най-високите нива на руската власт.
Публични и надеждно потвърдени данни за деца на семейството не са широко достъпни. Също толкова ограничена е информацията за личните му занимания извън работата. Няма проверени сведения за конкретни любими спортове, храни, книги или други хобита, които Дмитриев да е превърнал в част от публичния си образ.
Култура вместо личен лайфстайл
Най-близо до темата за интересите му са професионалните и обществените му ангажименти. Дмитриев е участвал в настоятелствата на Мариинския театър, Московския държавен университет и Руския институт за театрално изкуство. Това показва ангажимент към културни и образователни проекти, но не доказва конкретни лични предпочитания.
Името му стана по-широко известно през 2020 г., когато ръководеният от него фонд участва в популяризирането и финансирането на руската ваксина „Спутник V“. Пет години по-късно Дмитриев вече беше изпращан от Путин на срещи с американски представители. Така финансистът от Киев се превърна в човек, който говори едновременно на езика на инвестициите, Кремъл и американския бизнес.
Източници: investing.com, apnews.com, en.thebell.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а снимката изглежда на
Коментиран от #2
13:47 11.11.2026
2 Абе...
До коментар #1 от "а снимката изглежда на":нагла ушанка.
13:48 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Може паветниците да си мрънкат тъпотиите, но това ще се реши само от Русия и САЩ!!!
Любимите им Урсулианци- Вааааксааа...
Коментиран от #9
13:53 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тик-Ток
Коментиран от #12
13:54 11.11.2026
8 Йода
13:55 11.11.2026
9 Как да го видим "Императора"
До коментар #4 от "Пич":като не излиза от землянката.
Коментиран от #13
13:56 11.11.2026
10 Госあ
13:57 11.11.2026
11 Йода
13:57 11.11.2026
12 Успял!
До коментар #7 от "Тик-Ток":Успял е само защото е хапвал сникърса на Путин.
13:57 11.11.2026
13 Пич
До коментар #9 от "Как да го видим "Императора"":Познаваш ли по лице Зелю и Путин?
Защото Путин си е в Русия, ходи на риба, среща се с хората, приема световни лидери, които идват ДА ПРОСЯТ ОТ НЕГО......
А Зелю в Украйна никой украинец не го е виждал, защото го е страх крак да му стъпи в Украйна!!! И проси, проси...
Коментиран от #16
14:00 11.11.2026
14 Някой
Коментиран от #17
14:04 11.11.2026
15 абсурд
14:06 11.11.2026
16 Тъй ли?
До коментар #13 от "Пич":Що тогава аз приличам повече на Путин, от тея дето ги публикуват тука или ги дават по телевизията?
14:08 11.11.2026
17 А на колко е Руската Федерация?
До коментар #14 от "Някой":Нека ти отговоря. С няколко месеца Украйна е по-стара от нея.
14:27 11.11.2026