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4 октомври 2001: Украинска ракета сваля полет 1812 над Черно море

4 октомври 2001: Украинска ракета сваля полет 1812 над Черно море

4 Октомври, 2026 14:00 1 157 8

  • полет 1812-
  • сибериа еърлайнс-
  • черно море-
  • ракета с-200-
  • украйна

Всички 78 души на борда на „Туполев Ту-154“ загиват, след като самолетът е поразен от ракета С-200 по време на украинско военно учение.

4 октомври 2001: Украинска ракета сваля полет 1812 над Черно море - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 4 октомври 2001 г. самолет „Туполев Ту-154М“ на „Сибериа Еърлайнс“ изчезва от радарите над Черно море по време на полет от Тел Авив до Новосибирск. На борда на полет 1812 са 78 души – 66 пътници и 12 членове на екипажа. Няма оцелели.

Машината с регистрация RA-85693 лети на около 11 100 метра по международния въздушен маршрут B-145. Разследването на Междудържавния авиационен комитет установява, че самолетът е поразен от бойната глава на ракета 5В28, изстреляна от зенитно-ракетен комплекс С-200В.

Ракетата е изстреляна по време на учение

Ракетата е пусната от позиция край Феодосия на Кримския полуостров, където украинската противовъздушна отбрана провежда военни маневри. Според заключението на авиационното разследване ракетата следи самолета с радарната система на комплекса, а бойната глава се взривява във въздуха.

Ударът разрушава част от корпуса, причинява разхерметизация и пожари на борда. Последвалата загуба на управляемост довежда до падането на самолета в морето. Останките са открити на разстояние от руското черноморско крайбрежие, а издирването и изваждането им продължават дни.

В първите дни след катастрофата украинските военни отричат да са свързани с инцидента. Москва обаче настоява, че по самолета има следи от поразяване с ракета, а данните от радарите и намерените отломки насочват разследването към военните учения в Крим.

Признанието на украинското военно министерство

На 13 октомври 2001 г. тогавашният украински министър на отбраната Александър Кузмук признава участието на украинските сили и поднася извинения на семействата. „Знаем, че сме замесени в инцидента. Поднасям дълбоките си извинения на роднините и приятелите на загиналите“, заявява той.

По-късно Междудържавният авиационен комитет публикува окончателно заключение, според което полет 1812 е поразен от украинска ракета С-200В, изстреляна по време на учение. Докладът описва пряка връзка между изстрелването от района на Феодосия, взрива на бойната глава и разрушаването на самолета.

Компенсации и съдебни спорове

Между 2003 и 2005 г. украинското правителство изплаща около 15,6 милиона долара компенсации на близките на жертвите. Сумите са договорени с роднините, но част от тях продължават да търсят съдебна отговорност от украинската държава.

Украински съдилища по-късно отхвърлят искове на близки на загиналите, като приемат, че представените доказателства не установяват правна отговорност на Министерството на отбраната. Отделно „Сибериа Еърлайнс“ претендира за над 15,3 милиона долара за унищожения самолет. През декември 2012 г. Върховният стопански съд на Украйна потвърждава отказа по иска на авиокомпанията.

Катастрофата остава един от най-тежките случаи, при които граждански самолет е свален по погрешка по време на военно учение. Освен руските граждани сред загиналите има и пътници, пътуващи между Израел и Русия.

Източници: Ройтерс, Би Би Си, Интерфакс-Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гост

    25 3 Отговор
    Още ли се чуди Зелю защо го думкат сега руснаците.

    14:06 04.10.2026

  • 2 Кина

    24 3 Отговор
    Войната в Украйна приключи , водят я само западните медии но протестите ще ги приключат и тях..! Това е неизбежната истинна..!

    14:07 04.10.2026

  • 3 Пич

    21 3 Отговор
    Веднъж некадърници, винаги некадърници!!!
    Сега Украйна съсипа от бомбардировки Полша и Румъния........ вместо Русия!!!

    14:08 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 жик так

    23 1 Отговор
    Още от тогава са почнали провокациите .

    14:13 04.10.2026

  • 6 Невменяеми

    20 1 Отговор
    Значи, след като отричат 2 седмици, накрая признават, че са виновни и поднасят извинения, но въпреки това отказват да понесат наказателна отговорност и да изплатят обезщетение на авиокомпанията?!? Наглост, така типична за тази нация...

    14:23 04.10.2026

  • 7 Сега

    3 0 Отговор
    от посолството и оная,...счук ще смъмрят автара,а може и да го накажат!

    15:09 04.10.2026

  • 8 маларт

    0 0 Отговор
    Добре е да се припомня тази новина и тя носи отговора защо Крим вече не е украински и не трябва никога да бъде. Това не е било случайност, а планирана провокация, тестваща все още слабия Путин, тепърва навлизащ в управлението на Русия като президент

    15:18 04.10.2026