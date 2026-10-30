Звезда от "Игра на тронове" се укри за нощ в киевското метро заради въздушна тревога (СНИМКИ)

Актьорът Николай Костер-Валдау прекара нощта в метростанция в Киев заедно с жители на украинската столица, докато градът беше под заплаха от руски ракетни и дронови удари. Датата на заснетите от „Ройтерс“ кадри е 28 октомври.

Звездата, известен с ролята на Джейми Ланистър в сериала „Игра на тронове“, беше заснет да лежи на походно легло в станцията. На снимките е със син суитшърт на Програмата на ООН за развитие, панталон с джобове и черни маратонки. До него са зелената му раница и черна чанта с лични вещи, а на перона са разположени временни палатки за хората, потърсили укритие.

„Прекарах нощта в киевското метро. Беше доста тежка нощ“, написа Костер-Валдау в Instagram.

В последваща публикация той подчерта, че за него това е било само една нощ, докато за хиляди украинци спускането в укритията е необходимост при обстрел. Актьорът призова за продължаваща подкрепа за цивилното население и за спазване на международните правила.

Николай Костер-Валдау е в Украйна като посланик на добра воля на Програмата на ООН за развитие. В разпространено видео той обяснява, че целта му е да привлече внимание към страната и да не позволи на международната общност да забрави, че тя се нуждае от помощ.

„Те се справят забележително, но имат нужда от помощта на международната общност, особено сега, когато наближава зимата“, казва актьорът.

Въздушните тревоги в Киев са били на червено ниво в продължение на три последователни дни — от 27 до 29 октомври. Костер-Валдау е споделил и изображение на сигналите за тревога в столицата.

Посещението му има за цел да насочи внимание към ежедневието на украинските цивилни, които използват метрото като убежище по време на въздушни нападения. Украинската медия „Хромадське“ също съобщи, че актьорът е прекарал нощта в киевското метро и е бил в страната, за да напомни за необходимостта от международна подкрепа.

Николай Костер-Валдау участва във всички осем сезона на „Игра на тронове“, излъчвани между 2011 и 2019 г., и има две номинации за награда „Еми“ за поддържаща мъжка роля в драматичен сериал — през 2018 и 2019 г. Посланик на добра воля на ПРООН е от 2016 г., като работата му е свързана с теми като климатичните промени и равенството между половете.