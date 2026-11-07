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Десетки чували с червен пипер изплуваха в Синеморец (ВИДЕО)

Десетки чували с червен пипер изплуваха в Синеморец (ВИДЕО)

7 Ноември, 2026 18:37 1 190 18

  • синеморец-
  • червен пипер-
  • плаж-
  • черно море-
  • необичайна находка

Необичайната находка е осеяла плажа, а снимки от мястото бързо се разпространиха в социалните мрежи

Десетки чували с червен пипер изплуваха в Синеморец (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Десетки чували с червен пипер изплуваха на плажа в Синеморец. Необичайната находка е забелязана около два часа преди публикацията на NOVA, а целият плаж е бил осеян с чували, пълни с подправката.

Гледката изненадала посетителите на брега. Снимки и публикации за чувалите бързо се разпространиха в социалните мрежи, като информацията привлече допълнително внимание към плажа.

По информация на NOVA много хора са се отправили към мястото, за да се сдобият с червен пипер. Към момента не са посочени произходът на чувалите, причината да попаднат във водата или собственикът на товара.

Източник: nova.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    10 15 Отговор
    Това е оръжието изпращано към Украйна с търговските танкери каза максудския тираджия .

    Коментиран от #18

    18:40 07.11.2026

  • 2 Какво

    11 2 Отговор
    има освен пипера в чувалите ? А и червения пипер едва ли е от червени капии .

    Коментиран от #11

    18:42 07.11.2026

  • 3 Цъцъ

    13 0 Отговор
    Като почнат да се пукат, ще стане Червеноморец😉

    18:45 07.11.2026

  • 4 пък си мислехме да не са чекмеджета

    6 1 Отговор
    изгубени на тикивите

    Към момента не са посочени произходът на чувалите

    18:46 07.11.2026

  • 5 Дано да е лют

    5 0 Отговор
    Че да се харесаш кога се мариноваш в морето кривомуцинест крокодил...

    18:49 07.11.2026

  • 6 Цвете

    6 0 Отговор
    50 ГРАМА ЧЕРВЕН ПИПЕР В ГЕРМАНИЯ СТРУВА 2,95 ЕВРО. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ,КОЛКО Е ЗАГУБАТА НА ТЕЗИ ? 🛒🤦‍♂️🛒

    18:51 07.11.2026

  • 7 Произвеждам новини

    4 0 Отговор
    Дай на народа хляб и зрелища!

    18:54 07.11.2026

  • 8 внимавайте

    6 1 Отговор
    Ама това да не е барут за патрони !!!

    Коментиран от #9

    18:59 07.11.2026

  • 9 Ахъм

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "внимавайте":

    Като стреляш по цивилни кораби, все оръжия изплуват, нали?

    Коментиран от #12

    19:03 07.11.2026

  • 10 Мунчо Боташенко

    5 4 Отговор
    От понеделник в кошницата с грижа ще има и пакетче червен пипер, с добавена морска сол.

    Коментиран от #15

    19:03 07.11.2026

  • 11 Лама Кифла

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    да проверят чувалите и за бял пипир.......Зелю ще си го иска

    19:06 07.11.2026

  • 12 Лама Кифла

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ахъм":

    оръжието е тежко и може да плува само на дъното....водолази трябват

    19:08 07.11.2026

  • 13 Мюмюн

    2 0 Отговор
    береш, малко сушиш и готово, и натурална солчица си има, ииих. само да не е на другото да му викат вече червен пипер?

    19:22 07.11.2026

  • 14 Ха много

    1 2 Отговор
    Често червения пипер се ползва за прикриването на ,,белия пипер’’ да няма някой транспортен бос пак да го чукнат ,, приятели’

    19:29 07.11.2026

  • 15 ЧУВАЛА Е ДВОЕН

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мунчо Боташенко":

    ВЪТРЕШНИЯ Е НАЙЛОНОВ.......ПРОДАЛ СЪМ ВАГОООНИ С ПИПЕР И ВИНАГИ ТАКА ИДВА И ПОСЛЕ БУРГАЗЛИИ МИ ГО ПОРЪЧВАТ ЩОТ Е ,,ПЪРВОМАЙСКИ,,

    19:33 07.11.2026

  • 16 666

    0 2 Отговор
    Чувалите с бялото са прибрани а камуфлажа червения пипер са го пуснали за радост на хората.

    19:39 07.11.2026

  • 17 руски банан 🍌

    0 0 Отговор
    Според путлеровите медии това не е червен пипер, а червен барут.

    19:41 07.11.2026

  • 18 Физика

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    До колкото е известно, желязо във вид на снаряди не изплува на повърхността..

    19:41 07.11.2026