Братя Аргирови се смяха в ефир на слуха за "единствения близнак" и огледалото

Има слухове, които остаряват, но не изчезват. Един от тях твърди, че Братя Аргирови не са двама, а един човек, който използва огледало, за да изглежда като дует. Благовест и Светослав Аргирови припомниха през смях тази история в студиото на Георги Любенов по БНТ.

Мълвата се появи преди близо 20 години и стана вайръл в интернет пространството. Според нея единият брат бил оптическа измама, създадена с помощта на специално огледало. Историята е абсурдна, но именно заради това остава трайно в паметта на публиката.

По това време социалните мрежи като Facebook още не са масови в България. Текстът се разпространява светкавично чрез IRC канали, имейл вериги и популярни онлайн форуми - за рок музика, ИТ технологии и общи приказки. Потребителите масово го споделят заради очевидно нелепата, но забавно структурирана конспирация.

Анонимният текст „Рухна митът за братя Аргирови“, чийто автор и до днес е неизвестен, е един от първите и най-емблематични примери за български интернет хумор, пародия и сатира.



В заверата е намесен измисленият „проф. Атанас Куюмджиев“, който обяснява, че образът на Светослав е разработен в средата на 80-те години чрез пречупване на светлината посредством невидимо с просто око огледало, носено от Благовест на сцената. Включена е и певицата Соня Васи, която "споделя" впечатленията си от специални моменти с носещия огледалото единствен брат.

Слухът остава част от легендата

През годините Аргирови неведнъж са се шегували с твърдението, че единият от тях е „холограма“ или отражение. Двамата продължават да се появяват заедно, да записват нови песни и да поддържат връзка с публиката, която ги следи още от 80-те години.

Така една измислена история се превръща в необичайна част от биографията на истински дует. Братя Аргирови са двама – и ако някога някой все пак се усъмни, най-сигурното доказателство остава същото: единият да застане от едната страна на сцената, а другият – от другата.