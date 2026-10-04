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Братя Аргирови се смяха в ефир на слуха за "единствения близнак" и огледалото
  Тема: Известни личности

Братя Аргирови се смяха в ефир на слуха за "единствения близнак" и огледалото

4 Октомври, 2026 10:24, обновена 4 Октомври, 2026 10:55 624 17

  • братя аргирови-
  • георги любенов-
  • бнт-
  • българска поп музика-
  • слухове

В ефира на БНТ Благовест и Светослав Аргирови припомниха мълвата, че единият от тях е оптическа измама.

Братя Аргирови се смяха в ефир на слуха за "единствения близнак" и огледалото - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Има слухове, които остаряват, но не изчезват. Един от тях твърди, че Братя Аргирови не са двама, а един човек, който използва огледало, за да изглежда като дует. Благовест и Светослав Аргирови припомниха през смях тази история в студиото на Георги Любенов по БНТ.

Мълвата се появи преди близо 20 години и стана вайръл в интернет пространството. Според нея единият брат бил оптическа измама, създадена с помощта на специално огледало. Историята е абсурдна, но именно заради това остава трайно в паметта на публиката.

По това време социалните мрежи като Facebook още не са масови в България. Текстът се разпространява светкавично чрез IRC канали, имейл вериги и популярни онлайн форуми - за рок музика, ИТ технологии и общи приказки. Потребителите масово го споделят заради очевидно нелепата, но забавно структурирана конспирация.

Анонимният текст „Рухна митът за братя Аргирови“, чийто автор и до днес е неизвестен, е един от първите и най-емблематични примери за български интернет хумор, пародия и сатира.

В заверата е намесен измисленият „проф. Атанас Куюмджиев“, който обяснява, че образът на Светослав е разработен в средата на 80-те години чрез пречупване на светлината посредством невидимо с просто око огледало, носено от Благовест на сцената. Включена е и певицата Соня Васи, която "споделя" впечатленията си от специални моменти с носещия огледалото единствен брат.

Слухът остава част от легендата

През годините Аргирови неведнъж са се шегували с твърдението, че единият от тях е „холограма“ или отражение. Двамата продължават да се появяват заедно, да записват нови песни и да поддържат връзка с публиката, която ги следи още от 80-те години.

Така една измислена история се превръща в необичайна част от биографията на истински дует. Братя Аргирови са двама – и ако някога някой все пак се усъмни, най-сигурното доказателство остава същото: единият да застане от едната страна на сцената, а другият – от другата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Просто човек

    5 3 Отговор
    Жалки гербаджии…

    Коментиран от #3

    11:08 04.10.2026

  • 3 Жалък

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Просто човек":

    ПБ растин!

    11:10 04.10.2026

  • 4 Соня се накваси

    3 3 Отговор
    - Аз по два ги усещах.

    11:10 04.10.2026

  • 5 Две пеещи

    5 2 Отговор
    Маймунки!
    Изчерпани!
    Жалки. Да си се кефат на дивана и да гледат Орлин Горанов и Ники Кънчев! А ако имат здрави нерви и Цецо

    11:15 04.10.2026

  • 6 разкарайте се бе

    6 4 Отговор
    Оф аман от тия мухъли, заедно с Маргарита Хранова, Орлин Горанов, Кристина Димитрова, Васил Найденов и ред друг отломки от социализма, втърснали, досадни, реещи едни и същи песни вече сто години, абе айде скрийт се, дайте път на други певци!!!

    Коментиран от #8, #17

    11:22 04.10.2026

  • 7 Хомяци, сър

    3 2 Отговор
    Дупчени билети...

    11:24 04.10.2026

  • 8 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "разкарайте се бе":

    Други певци?
    Като яката ду пара ли?

    Коментиран от #9, #11

    11:29 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сечко

    5 1 Отговор
    Сестри Аргирови са ми били винаги изключително противни. Брррр…

    11:32 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Съсед

    4 2 Отговор
    Като бяха малки тези момичета винаги поздравяваха. Светослава и Благовеста и сега са много добри момичета. И сега ме поздравяват.

    11:38 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стига!

    4 1 Отговор
    Писна ми от тия! Всеки ден ли ще им гледаем физиономиите, въобще не са интересни вече на никого, освен на леля Тонито Димитрова! Стоичков не ги издържа и ги отсвири!

    Коментиран от #15

    11:53 04.10.2026

  • 15 Леля Тони Димитрова

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стига!":

    Алооооо, момченцеее! Ще ми казваш "кака". Аз може и да съм на възрастта на баба ти, но имам младо гадже.

    11:57 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Талант

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "разкарайте се бе":

    Имат ли тези други , имат и път.Никой на никого не пречи.А ти просто търсиш къде да лееш добротата си.

    12:03 04.10.2026