Братя Аргирови се смяха в ефир на слуха за "единствения близнак" и огледалото

Има слухове, които остаряват, но не изчезват. Един от тях твърди, че Братя Аргирови не са двама, а един човек, който използва огледало, за да изглежда като дует. Благовест и Светослав Аргирови припомниха през смях тази история в студиото на Георги Любенов по БНТ.
Мълвата се появи преди близо 20 години и стана вайръл в интернет пространството. Според нея единият брат бил оптическа измама, създадена с помощта на специално огледало. Историята е абсурдна, но именно заради това остава трайно в паметта на публиката.
По това време социалните мрежи като Facebook още не са масови в България. Текстът се разпространява светкавично чрез IRC канали, имейл вериги и популярни онлайн форуми - за рок музика, ИТ технологии и общи приказки. Потребителите масово го споделят заради очевидно нелепата, но забавно структурирана конспирация.
Анонимният текст „Рухна митът за братя Аргирови“, чийто автор и до днес е неизвестен, е един от първите и най-емблематични примери за български интернет хумор, пародия и сатира.
В заверата е намесен измисленият „проф. Атанас Куюмджиев“, който обяснява, че образът на Светослав е разработен в средата на 80-те години чрез пречупване на светлината посредством невидимо с просто око огледало, носено от Благовест на сцената. Включена е и певицата Соня Васи, която "споделя" впечатленията си от специални моменти с носещия огледалото единствен брат.
Слухът остава част от легендата
През годините Аргирови неведнъж са се шегували с твърдението, че единият от тях е „холограма“ или отражение. Двамата продължават да се появяват заедно, да записват нови песни и да поддържат връзка с публиката, която ги следи още от 80-те години.
Така една измислена история се превръща в необичайна част от биографията на истински дует. Братя Аргирови са двама – и ако някога някой все пак се усъмни, най-сигурното доказателство остава същото: единият да застане от едната страна на сцената, а другият – от другата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Просто човек
Коментиран от #3
11:08 04.10.2026
3 Жалък
До коментар #2 от "Просто човек":ПБ растин!
11:10 04.10.2026
4 Соня се накваси
11:10 04.10.2026
5 Две пеещи
Изчерпани!
Жалки. Да си се кефат на дивана и да гледат Орлин Горанов и Ники Кънчев! А ако имат здрави нерви и Цецо
11:15 04.10.2026
6 разкарайте се бе
Коментиран от #8, #17
11:22 04.10.2026
7 Хомяци, сър
11:24 04.10.2026
8 Гост
До коментар #6 от "разкарайте се бе":Други певци?
Като яката ду пара ли?
Коментиран от #9, #11
11:29 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сечко
11:32 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Съсед
11:38 04.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стига!
Коментиран от #15
11:53 04.10.2026
15 Леля Тони Димитрова
До коментар #14 от "Стига!":Алооооо, момченцеее! Ще ми казваш "кака". Аз може и да съм на възрастта на баба ти, но имам младо гадже.
11:57 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Талант
До коментар #6 от "разкарайте се бе":Имат ли тези други , имат и път.Никой на никого не пречи.А ти просто търсиш къде да лееш добротата си.
12:03 04.10.2026