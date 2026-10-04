Тя отказа на принц Хари и избяга от кралския живот: Как живее днес жената, която не пожела да бъде като Кейт

На снимката две деца тичат по дървен кей, а зад тях блести океанът. Лео е с тениска на Спайдърмен, сестра му Клоуи е с дънкова рокля, а мястото е Мавриций. Кадърът изглежда като обикновен семеен спомен, но майка им някога беше една от най-обсъжданите жени около британското кралско семейство.

Челси Дейви имаше връзка с принц Хари от 2004 до 2011 г. Отношенията им се развиваха под постоянен медиен интерес, а според кралския биограф Робърт Лейси именно Дейви е избрала да се оттегли. В книгата си „Битката на братята“ Лейси посочва, че тя не е искала да направи жертвите, свързани с живот, прекаран постоянно под светлините на прожекторите.

От връзката с принц Хари до нов живот в Мавриций

След раздялата Дейви насочва вниманието си към собствените си проекти. През 2020 г. в живота ѝ влиза хотелиерът Сам Кътмор-Скот, а през май 2022 г. двамата сключват брак на тиха церемония.

Днес семейството живее в Мавриций, където Дейви развива марката си за бижута Aya. Тя и Кътмор-Скот имат три деца. Синът им Лео е роден през 2022 г., дъщеря им Клоуи – през 2024 г., а най-малкото им дете Фин се ражда през март 2026 г.

Плажни разходки и работа между училището и семейните вечери

В споделено през юни видео Дейви показва част от ежедневието си на острова. Денят започва около 6 часа сутринта с разходка по плажа с бебето Фин. След това тя приготвя закуска за Лео и Клоуи, които тръгват на училище около 8 часа.

Докато двете по-големи деца са в клас, Дейви работи по Aya и участва във фотосесии за марката. Следобед семейството отново се събира, а сред обичайните занимания са плажът, вечерята и подготовката за сън.

Публикацията на Дейви показва Лео и Клоуи на кей, без да се вижда най-малкият член на семейството. Спокойният семеен кадър е далеч от публичността, която съпътстваше връзката ѝ с принц Хари.

Подобен избор е правен и в предишното поколение

Историята има паралел в семейството на принц Хари. През 1980 г. тогавашният принц Чарлз предлага брак на Аманда Нътчбул, внучка на лорд Маунтбатън. Тя отказва, след като е видяла отблизо какво означава животът в кралското семейство и не желае да се откаже от независимостта си.

Две жени, свързани с две поколения на британската монархия, избират живот далеч от двора. За Челси Дейви този избор днес означава семейство, бизнес с бижута и ежедневие, в което плажните разходки са по-важни от кралския протокол.

Източник: Graziamagazine.com