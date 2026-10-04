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Тя отказа на принц Хари и избяга от кралския живот: Как живее днес жената, която не пожела да бъде като Кейт
  Тема: Известни личности

Тя отказа на принц Хари и избяга от кралския живот: Как живее днес жената, която не пожела да бъде като Кейт

4 Октомври, 2026 14:42 982 9

  • челси дейви-
  • принц хари-
  • британско кралско семейство-
  • мавриций-
  • кралски романс

Челси Дейви отказала да живее постоянно под светлините на прожекторите

Тя отказа на принц Хари и избяга от кралския живот: Как живее днес жената, която не пожела да бъде като Кейт - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На снимката две деца тичат по дървен кей, а зад тях блести океанът. Лео е с тениска на Спайдърмен, сестра му Клоуи е с дънкова рокля, а мястото е Мавриций. Кадърът изглежда като обикновен семеен спомен, но майка им някога беше една от най-обсъжданите жени около британското кралско семейство.


Челси Дейви имаше връзка с принц Хари от 2004 до 2011 г. Отношенията им се развиваха под постоянен медиен интерес, а според кралския биограф Робърт Лейси именно Дейви е избрала да се оттегли. В книгата си „Битката на братята“ Лейси посочва, че тя не е искала да направи жертвите, свързани с живот, прекаран постоянно под светлините на прожекторите.

От връзката с принц Хари до нов живот в Мавриций

След раздялата Дейви насочва вниманието си към собствените си проекти. През 2020 г. в живота ѝ влиза хотелиерът Сам Кътмор-Скот, а през май 2022 г. двамата сключват брак на тиха церемония.

Днес семейството живее в Мавриций, където Дейви развива марката си за бижута Aya. Тя и Кътмор-Скот имат три деца. Синът им Лео е роден през 2022 г., дъщеря им Клоуи – през 2024 г., а най-малкото им дете Фин се ражда през март 2026 г.

Плажни разходки и работа между училището и семейните вечери

В споделено през юни видео Дейви показва част от ежедневието си на острова. Денят започва около 6 часа сутринта с разходка по плажа с бебето Фин. След това тя приготвя закуска за Лео и Клоуи, които тръгват на училище около 8 часа.

Докато двете по-големи деца са в клас, Дейви работи по Aya и участва във фотосесии за марката. Следобед семейството отново се събира, а сред обичайните занимания са плажът, вечерята и подготовката за сън.

Публикацията на Дейви показва Лео и Клоуи на кей, без да се вижда най-малкият член на семейството. Спокойният семеен кадър е далеч от публичността, която съпътстваше връзката ѝ с принц Хари.


Подобен избор е правен и в предишното поколение

Историята има паралел в семейството на принц Хари. През 1980 г. тогавашният принц Чарлз предлага брак на Аманда Нътчбул, внучка на лорд Маунтбатън. Тя отказва, след като е видяла отблизо какво означава животът в кралското семейство и не желае да се откаже от независимостта си.

Две жени, свързани с две поколения на британската монархия, избират живот далеч от двора. За Челси Дейви този избор днес означава семейство, бизнес с бижута и ежедневие, в което плажните разходки са по-важни от кралския протокол.

Източник: Graziamagazine.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поробители и охранители

    6 1 Отговор
    Само статии за английското кралско семейство? България не е била английска колония. Стига толкова възхвала и съспенс! Напишете нещо за Турция. Тя ни е владяла и опазвала много години.

    Коментиран от #4, #9

    14:48 04.10.2026

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Това са от малкото жени, които освен много умни, са се оказали и много устойчиви на съблазънта да бъдат принцеси, и са избрали да бъдат не медийно, а истински щастливи!!!

    Коментиран от #5

    14:48 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Браво на Челси. Пред перспективата да е принцеса, но да живее с глупак, като Хари, тя избра нормален живот с нормално семейство.

    14:58 04.10.2026

  • 7 Кейт

    4 0 Отговор
    е жена на брат му , а Хари изпусна питомното да хване дивото !

    Коментиран от #8

    14:59 04.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кейт":

    Хари нищо не изпусна. Челси го видя , що за стока е и му би шута.

    15:14 04.10.2026

  • 9 Великобритания

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поробители и охранители":

    Признава първа Съединението на Княжество България и Източна румелия

    15:18 04.10.2026