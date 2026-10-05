Нобелът за медицина е за открития, разкриващи тайните на мозъка

Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел получиха Нобеловата награда за физиология или медицина за 2026 г. за откритията си, свързани със светлинно активираните йонни канали и оптогенетиката. Американският учен и германските му колеги ще си поделят награден фонд от 12 милиона шведски крони, или около 1,2 милиона долара.

Решението е на Нобеловото събрание към Каролинския институт. В мотивите се посочва: „Оптогенетиката прави възможно включването или изключването на активността на отделни нервни клетки в жив мозък“. Според Нобеловото събрание методът вече се използва в лаборатории по света за изследване на мозъка.

Светлина вместо електрически сигнал

Оптогенетиката съчетава генетични методи и светлина, за да позволи прецизен контрол върху определени нервни клетки. Така изследователите могат да наблюдават не само кои клетки са активни, но и как промяната в активността им влияе върху паметта, чувствата и поведението.

Петер Хегеман, на 71 години, и Георг Нагел, на 73 години, откриват светлочувствителни йонни канали. Тези белтъци реагират на светлина и могат да променят електрическата активност на клетката. Карл Дайсерот, който е на 54 години, превръща откритието в инструмент за управление на нервни клетки.

Технологията позволява на учените да включват или изключват активността на отделни клетки в жив мозък с помощта на светлинни импулси. Това открива нов подход към изучаването на нервните вериги, които стоят зад паметта, емоциите и поведението.

Начало на нобеловата седмица

Наградата за физиология или медицина традиционно е първата от Нобеловите отличия, обявявани всяка година. След нея предстоят наградите за физика, химия, литература, мир и икономика.

Първите пет награди са връчвани от 1901 г. съгласно завещанието на шведския изобретател и индустриалец Алфред Нобел. Отличието за икономически науки е създадено през 1968 г. от централната банка на Швеция.

Нобеловите награди се връчват на 10 декември - датата, на която умира Алфред Нобел. Церемониите се провеждат в Стокхолм, а Нобеловата награда за мир се връчва в Осло.

Източници: independent.co.uk