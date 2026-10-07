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Франсис Халцен спечели Нобеловата награда за физика
  Тема: Известни личности

Франсис Халцен спечели Нобеловата награда за физика

7 Октомври, 2026 06:02, обновена 7 Октомври, 2026 06:05 559 1

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  • неутрино-
  • icecube-
  • космически изследвания

Белгийско-американският физик е отличен за работата си по обсерваторията IceCube и откриването на космически неутрино.

Франсис Халцен спечели Нобеловата награда за физика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франсис Халцен е носителят на Нобеловата награда за физика за 2026 г. Белгийско-американският физик от Университета на Уисконсин-Медисън е отличен за решаващия си принос към Неутринната обсерватория IceCube и за откриването на високоенергийни неутрино с астрофизичен произход.

Наградата беше обявена на 6 октомври в Стокхолм от Кралската шведска академия на науките. Това е обявяването на лауреата, а не церемонията по физическото връчване на отличието. Тя ще се състои на 10 декември в шведската столица. Паричната стойност на наградата е 12 милиона шведски крони.

Телескоп, скрит под леда

IceCube превръща около един кубичен километър прозрачен антарктически лед в гигантски детектор. Сензори, разположени дълбоко под повърхността, регистрират слабите светлинни сигнали, които се появяват, когато неутрино взаимодействат с леда.

Неутриното са субатомни частици, които преминават през материята почти без взаимодействие. Високоенергийните неутрино са изключително редки, но могат да достигнат Земята от далечни и мощни космически източници, без да променят посоката си. Това позволява на учените да изследват процеси около обекти като активни галактики и други енергийни източници във Вселената.

Халцен работи по проекта повече от две десетилетия. Обсерваторията е завършена през 2011 г., а с нейна помощ са открити неутрино, чиито източници се намират извън Слънчевата система. В международния проект участват над 400 изследователи от 14 държави.

„Път към нов вид астрономия“

Председателят на Нобеловия комитет по физика Марк Пиърс заяви, че Халцен е ръководил международен екип от учени и инженери, създал „фантастичен инструмент“. По думите му неговата научна визия е проправила път към „нов вид астрономия“.

Наблюденията на IceCube продължават. Те могат да дадат нови сведения за средите, в които се създават високоенергийни неутрино, както и за неизвестни досега космически явления.

Източници: apnews.com, investing.com, nature.com


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  • 1 Дзак

    1 0 Отговор
    Сигурно проблясват в тъмнината. По-рано са ги улавяли на фотохартия в дълбоки пещери.

    06:12 07.10.2026