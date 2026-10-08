Анри Каган и Кенсо Соаи получиха Нобела за химия

Френският химик Анри Б. Каган и японският учен Кенсо Соаи получиха Нобеловата награда за химия за 2026 г. Отличието им е присъдено за „откриването на нелинейните ефекти и автокатализата в асиметричния органичен синтез“, обяви Кралската шведска академия на науките.

Изследванията на двамата са посветени на молекули, които могат да съществуват в две огледални форми. Подобно на лява и дясна ръка, тези форми имат еднакъв химичен състав, но не се наслагват напълно една върху друга. Разликата е особено важна при лекарствата, защото двете версии на една молекула могат да имат различно действие в организма.

Наградените са показали как химичните реакции могат да бъдат насочвани така, че да се получава предимно или изцяло само едната огледална форма. Това е от значение за синтеза на фармацевтични вещества и за разработването на лекарства с по-точно контролирано действие.

От първия пробив до реакцията на Соаи

Анри Каган прави първата решаваща стъпка през 1986 г. Той открива нов начин за управление на химични реакции, който позволява да се получи по-голямо количество от едната огледална форма, отколкото дотогава се е смятало за възможно.

Кенсо Соаи продължава тази работа. През 1995 г. той описва реакция, която има потенциал да бъде хомохирална - термин за процес, при който се образува само една от възможните огледални форми. През 2003 г. Соаи успява да постигне именно това. Реакцията става известна като реакцията на Соаи и се превръща в ключов пример за автокатализа, при която продуктът на реакцията подпомага нейното протичане.

„Това вероятно е най-впечатляващият експеримент в органичната химия“, заяви Питър Сомфаи, член на Нобеловия комитет по химия.

Наградата и значението ѝ

Каган, който е почетен професор в Университета Пари-Сюд, е на 95 години. Соаи, почетен професор в Токийския университет за наука, е на 76 години. Те ще си поделят парична награда от 12 милиона шведски крони.

„Много съм развълнуван да получа тази прекрасна новина. Разбира се, това е един от най-вълнуващите дни в живота ми“, каза Соаи по телефона по време на пресконференцията на Нобеловия комитет.

Откритията на двамата учени са свързани с дългогодишния въпрос как в природата се е установило предпочитание към една от двете огледални форми на молекулите. Живите организми използват почти изключително едната форма на много вещества, включително на аминокиселините, които изграждат белтъците.

Медалите и дипломите на лауреатите ще бъдат връчени на церемония в Стокхолм на 10 декември.

Източници: apnews.com, investing.com, nature.com