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В Стокхолм обявяват Нобеловата награда по икономика

В Стокхолм обявяват Нобеловата награда по икономика

12 Октомври, 2026 05:03, обновена 12 Октомври, 2026 05:05 505 2

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Името на лауреата ще стане известно най-рано в 12:45 часа българско време. Сред посочените от Clarivate потенциални носители са четирима американски икономисти

В Стокхолм обявяват Нобеловата награда по икономика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Името на носителя на Нобеловата награда по икономика за 2026 г. ще бъде обявено в Стокхолм на 12 октомври. Решението на Кралската шведска академия на науките се очаква най-рано в 11:45 часа централноевропейско лятно време, което е 12:45 часа българско време. Асошиейтед прес също посочи понеделник като деня, в който ще бъде обявен последният лауреат от тазгодишната Нобелова седмица.

Сред имената, които привлякоха внимание преди решението, са Сюзън Ейти, Хал Вариан, Майкъл Уудфорд и Сидни Уинтър. Те бяха включени в списъка на Citation Laureates за 2026 г. на аналитичната компания Clarivate. Това отличие се основава на научни публикации и цитирания, но не представлява официална номинация за Нобеловата награда.

Четири различни направления в икономиката

Сюзън Ейти от Станфордския университет и Хал Вариан от Калифорнийския университет в Бъркли са посочени за „новаторски анализ на икономиката на информационните технологии“. Работата им е свързана с икономиката на цифровите пазари, данните и технологичните платформи.

Майкъл Уудфорд от Колумбийския университет е отличен от Clarivate за приноса си към теорията и практиката на паричната политика. Изследванията му са насочени към начина, по който централните банки вземат решения и комуникират намеренията си, за да влияят върху очакванията за инфлацията и икономическата активност.

Сидни Уинтър от Wharton School е посочен за проучванията си на икономическата динамика и организационното поведение, вдъхновени от еволюционната теория. В този подход компаниите и организациите се разглеждат като структури, които се приспособяват към промените в средата и търсят стратегии за оцеляване.

„Програмата отличава изследователи, чиито открития показват изключителната стойност на фундаменталните изследвания“, заявява Бар Вейнстайн, президент на Clarivate за академичния и държавния сектор.

От създаването на програмата Clarivate 89 нейни Citation Laureates впоследствие са получили Нобелови награди. Това превръща списъка в един от наблюдаваните ориентири преди решенията, но окончателният избор се прави от Нобеловия комитет към Кралската шведска академия на науките.

Наградата по икономика е учредена през 1968 г. от Шведската централна банка и се връчва в памет на Алфред Нобел. Церемонията по награждаването на лауреатите е насрочена за 10 декември в Стокхолм.

Източници: apnews.com


Швеция
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