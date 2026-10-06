Възстановиха скандални търсения и съобщения от телефона на лекарката, обвинена за смъртта на Мизонакис

Нови цифрови доказателства са влезли в разследването на смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис. От телефона на лекарката Йоанна Гака са възстановени изтрити комуникации и интернет търсения за пропофол, мидазолам и влиянието им върху кръвното налягане, съобщават гръцки медии. Данните вече са предадени на следователя по случая.

Според Proto Thema експертизата на гръцката Дирекция за криминални разследвания показва, че от устройството са били заличени обаждания и съобщения, включително комуникации между Йоанна Гака и Йоргос Мазонакис преди и след инцидента на 9 септември. Разследващите са успели да възстановят част от цифровата информация.

Особено внимание привлича историята на търсенията в телефона. Според медийните публикации сред заявките има информация за пропофол и мидазолам, за възможните им нежелани реакции и за това дали понижаването на кръвното налягане може да бъде свързано с употребата им. Открити са и запитвания чрез инструменти с изкуствен интелект за излизане от медикаментозна седация.

Тези търсения сами по себе си не доказват какви вещества са били приложени на певеца, нито установяват причинно-следствена връзка със смъртта му. Именно това е сред въпросите, които трябва да бъдат изяснени от токсикологичните резултати и останалите доказателства.

Пропофолът е мощен интравенозен анестетик, а мидазоламът е бензодиазепин, използван и за упойка. Гръцкото разследване проверява дали и при какви обстоятелства подобни медикаменти са били използвани при Мазонакис. По-ранни данни насочват към възможна употреба на мидазолам и впоследствие на медикамент за противодействие на ефекта му, докато въпросът за пропофола все още се изяснява.

Вътрешен чат на клиниката също е част от разследването

Допълнителна следа идва от групова комуникация между служители на медицинския център. Според гръцките медии в нея се коментира, че Йоргос Мазонакис е бил подложен на седация, след която кръвното му налягане рязко спаднало и се наложило да бъде потърсена спешна медицинска помощ.

Пред Kathimerini са описани и свидетелски показания за телефонно обаждане до анестезиолог с въпрос дали съществува „антидот“ за пропофол. Именно свидетелските показания, цифровите данни и резултатите от лабораторните изследвания трябва да установят какво точно се е случило през критичните минути в медицинския кабинет.

Разследващите вече разполагат и с данни от апарата за плазмафереза. Според публикуваната информация процедурата е започнала около 14:14 часа на 9 септември и апаратът е работил приблизително 42 минути. Данните са важни, тъй като позволяват на властите да възстановят по-точно хронологията на последните часове на певеца.

Особено внимание се отделя и на периода между спирането на апарата и повикването на спешна помощ. Според Proto Thema става дума за около 84 минути, като разследването трябва да установи състоянието на Йоргос Мазонакис през този период и действията на присъстващите в медицинския център.

От телефона на Йоанна Гака по-рано бяха възстановени и две изтрити снимки и видеозапис, направени в деня на инцидента. Една от снимките е била изпратена към друг телефонен номер, преди файловете да бъдат заличени. Тези материали също са включени в доказателствата, които се анализират.

Причината за смъртта на Йоргос Мазонакис все още не е установена

Йоргос Мазонакис почина след посещение в частен медицински център в атинския квартал Колонаки, където според разследването е бил подложен на плазмафереза. Случаят предизвика мащабно разследване в Гърция, а двама лекари бяха привлечени към наказателното производство.

Първоначалната съдебномедицинска експертиза не успя да установи категорична причина за смъртта. Това означава, че на този етап не може да се твърди, че конкретен медикамент, комбинация от лекарства или самата плазмафереза са причинили смъртта на певеца.

Ключово значение ще имат токсикологичните и хистологичните анализи. Те трябва да покажат какви вещества са присъствали в организма на Йоргос Мазонакис, в какви концентрации и дали могат да бъдат свързани с фаталния изход. Паралелно следователите анализират телефонните комуникации, свидетелските показания и данните от медицинската апаратура, за да възстановят възможно най-точно събитията от 9 септември.