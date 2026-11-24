36-годишна ветеранка от армията на САЩ е открита мъртва в поле до изоставена къща в Картерсвил, щата Джорджия. Предварителните резултати от аутопсията показват, че тя е получила смъртоносни травми при нападение от кучета.
Сигналът е подаден на 16 ноември около 9:00 часа за жена в безсъзнание в района на Догууд Трейл Суутуест. Пристигналите служители на шерифската служба на окръг Бартов са я открили на място, където е била обявена за починала.
Бюрото за разследване на Джорджия съобщи, че точният брой на кучетата, участвали в нападението, не е установен публично. Няколко от животните са открити и са предадени на службата за контрол на животните в окръг Бартов. Не са обявени данни за техния собственик или собственици.
Разследването остава активно. След приключването му материалите ще бъдат предадени на прокуратурата на съдебния окръг Чероки за преценка на последващите действия. Към този момент институциите не са съобщили за повдигнати обвинения.
Жената е оставила 20-годишна дъщеря и двама малки синове. Дъщеря ѝ очаква първото си дете и заяви, че майка ѝ би била изключително щастлива да стане баба.„Тя заслужава справедливост. И въпреки че случилото се беше ужасно, сърцето ѝ беше толкова чисто, че би им простила“, заяви дъщерята.
Семейството описва починалата като човек, обичал природата, музиката и пеенето. Погребалната служба е насрочена за 26 ноември в мемориалния параклис „Робърт А. Кейгъл“.
Източници: cbsnews.com, atlantanewsfirst.com
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