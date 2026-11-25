Преди да стане певец, Константин е работил като охранител в структурата на „Мултигруп“. Това се е случило преди постъпването му в казармата, а за периода той разказа в разговор с Константин Игнатов, цитиран от „Марица“. По думите му задачата му била да посреща хора, докато заплащането едва покривало стойността на един стек цигари.

„Цял ден посрещах хора и слугувах залудо. Заплатата ми беше колкото един стек цигари“, спомня си певецът. Той допълва, че е благодарен, че е останал жив в годините, които определя като бурни.

Константин разказва, че не съжалява за трудностите от миналото си. Според него именно болката и тежките преживявания са му дали опит. Той описва тогавашната си среда като период, в който около него имало хора, от които по-късно се е дистанцирал.

Певецът си припомня и атмосферата в заведенията, в които е пял през ранните години на прехода. По думите му понякога една компания е влизала и е стреляла с автомати „Калашников“ към тавана. След това друга компания започвала да стреля с „Узи“ по пулта на диджея.

„То си беше като каубойска среща“, казва Константин за случващото се по време на някои от участията му. Той представя стрелбата в заведенията като повтарящ се риск от онзи период, а не като единичен случай.

В разговора певецът споменава и своята строга учителка, която нарича другарката Ангелова. Той противопоставя дисциплината от времето на своето детство на отношението към преподавателите днес.

Константин говори и за личния си живот. Той заявява, че е женен от 20 години, а преди брака си е имал пет-шест връзки. По думите му се е стремял да държи изкушенията под контрол.

Певецът признава, че в младежките си години е опитвал цигари, алкохол и други вещества. Определя това като проява на „келешлък“ и заявява, че тези преживявания никога не са били по-силни от него.