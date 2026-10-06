Хали Бери отвърна на обвиненията - заяви, че бившият ѝ съпруг настройва сина им срещу нея

Американската актриса Хали Бери поиска от съда да възстанови режима на равнопоставено попечителство над 13-годишния ѝ син Масео, като отправи нови обвинения срещу бившия си съпруг, френския актьор Оливие Мартинес. Искането идва след решение, с което Мартинес получи основното попечителство над момчето и временна ограничителна заповед срещу Бери.

В съдебни документи, цитирани от People, 60-годишната носителка на „Оскар“ твърди, че Оливие Мартинес системно настройва сина им срещу нея и това се отразява негативно на отношенията между майка и дете.

„Когато Масео се връщаше у дома след времето, прекарано с Оливие, той беше ядосан и конфликтен“, заявява Хали Бери в документите.

Актрисата твърди още, че синът ѝ започнал да повтаря подробности от лични спорове между родителите си и да заема позицията на баща си. Според Бери поведението на Оливие Мартинес постепенно е подкопало авторитета ѝ като родител.

Хали Бери посочва и проблеми, свързани с образованието и терапевтичната подкрепа на Масео. Според нея отказът на Мартинес да съдейства за по-ранна професионална намеса е допринесъл за трудности в училище и за влошаване на отношенията между нея и сина им.

Актрисата настоява съдът да задължи Оливие Мартинес да участва в вече разпоредени терапевтични сесии.

В новите документи Хали Бери твърди още, че бившият ѝ съпруг не приема отношенията ѝ с музиканта Ван Хънт, за когото актрисата е сгодена.

Според Бери Оливие Мартинес се противопоставя Масео да участва в семейна терапия заедно с нея и Ван Хънт. Актрисата смята, че подобни срещи биха помогнали за изграждането на по-здравословни отношения в новата семейна среда.

Френският актьор е внесъл отговор в съда и е поискал искането на Хали Бери да бъде отхвърлено, съобщава People.

Новият етап от съдебния спор идва след сериозни обвинения, отправени от Оливие Мартинес срещу бившата му съпруга. Той твърди, че на 26 септември между Хали Бери и Масео е възникнал конфликт заради игра с устройство за виртуална реалност, по време на който актрисата е упражнила физическа сила спрямо сина им.

Мартинес твърди също, че това не е бил изолиран случай и обвинява Бери в други прояви на физическа агресия през последната година и половина. В подкрепа на твърденията си актьорът е приложил към документите лични текстови съобщения.

Хали Бери категорично отрича обвиненията.

Адвокатът ѝ Марина Бек определи твърденията на Оливие Мартинес като „напълно неоснователни и умишлено подвеждащи“. Според защитата на актрисата съществуват съдебни решения, показващи, че самият Мартинес е нарушавал разпореждания и е възпрепятствал терапевтични и образователни мерки за сина им.

Докато съдебната битка продължава, Хали Бери беше заснета в неделя заедно с Масео и Ван Хънт в развлекателния център Sky Zone в Лос Анджелис. Към тях се присъединили и приятели на тийнейджъра.

Halle Berry spends quality time with son Maceo, 12, after abuse allegations https://t.co/v6UW74tg48 https://t.co/RxZngXNPqW — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Хали Бери и Оливие Мартинес се запознават през 2010 г. по време на снимките на филма „Dark Tide“. Двамата сключват брак през юли 2013 г., а няколко месеца по-късно се ражда синът им Масео.

Бракът им продължава около две години. Двамата обявяват раздялата си през октомври 2015 г., но юридическото приключване на развода се проточва близо осем години.

Настоящият спор е поредният етап от продължителната съдебна битка между Хали Бери и Оливие Мартинес за попечителството, терапията и решенията, свързани с отглеждането на 13-годишния им син.