Конфликтите на отпадналата преди ден Йоана с част от участниците в „Игри на волята“ са продължили и след излизането ѝ от риалити формата. В „На кафе“ тя заяви, че с повечето състезатели не е в добри отношения, а някои от тях са правили подигравателни клипчета по неин адрес. Имената им не бяха посочени.

„С повечето участници не съм в добри отношения, не се чуваме“, каза Йоана. Тя обаче не съжалява за начина, по който се е държала в предаването, и защити решението си да се изправи срещу мнозинството.

„Един човек да играе срещу 20 – трябва да имаш и смелост, защото не всички могат да останат сами“, заяви Йоана.

Участничката определи поведението си като резултат от характера си и подчерта, че не всеки би издържал да остане изолиран от останалите играчи. Разказът ѝ за отношенията извън предаването е част от гостуването ѝ в „На кафе“ по NOVA.

Йоана разказа и за трудностите извън телевизионния формат. Заради финансови проблеми в семейството тя прекъснала образованието си и започнала работа. По-късно се записала във вечерно училище, като в продължение на няколко години съчетавала професионалните си ангажименти с ученето.

Днес 30-годишната Йоана следва право. „Важно е да имаш мотивация, никога не е късно“, каза тя, говорейки за пътя си и за решението да продължи обучението си въпреки забавянето.

В разговора тя засегна и темата за насилието над жени, която определи като особено болезнена за себе си. Йоана посочи, че контролът върху облеклото и телефона не трябва да се представя като проява на любов.

„Любовта не е насилие, не е човек да ти казва как да се обличаш или как да ти контролира телефона“, заяви тя.

Йоана призова жените, преживели насилие, да не се страхуват да говорят за случилото се. Така разговорът за участието ѝ в „Игри на волята“ премина от конфликтите между състезателите към личната ѝ история и отношението ѝ към насилието в отношенията.