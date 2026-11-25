След концерт в Лас Вегас Дженифър Лопес очаквала от сина си Макс да чуе похвала за шоуто. Вместо това седемгодишното тогава момче я посрещнало с въпроса: „Защо никога не носиш панталони на сцената?“

Певицата разказа случката в „Шоуто на Дрю Баримор“, където гостува, за да представи специалния филм „The JLo Show“. Разговорът е излъчен в понеделник, а историята връща Лопес към първата ѝ вечер в Лас Вегас преди около десет години.

Джей Ло си спомни, че близнаците ѝ Макс и Еме тогава били на около седем години и тъкмо щели да навършат осем. След края на представлението Макс се приближил до майка си и първо извикал: „Мамо!“

Певицата очаквала той да каже, че концертът е бил впечатляващ. Вместо това последвал директен въпрос за сценичния ѝ гардероб. „Помислих си: „О, да, сигурно ти изглежда доста странно“, разказа Лопес с усмивка.

„Аз съм изпълнителка. Аз съм танцьорка, скъпи, аз съм артистка - това е моята работа“, отговорила тя на сина си.

Историята е свързана с характерния сценичен образ на Дженифър Лопес. Певицата често излиза пред публика с блестящи бодита, високи токчета и костюми, които оставят краката ѝ открити, вместо с дълги рокли или класически костюми. Тъкмо този избор направил впечатление на Макс още като дете.

Забележката на сина ѝ не променила стила на Джей Ло. Макс вече е на 18 години, а певицата продължава да взима смели решения за визията си, както по време на концерти, така и при публични събития извън сцената.

Дженифър Лопес наскоро приключи концертната си поредица „Up All Night“ в Лас Вегас. Специалният филм „The JLo Show“ представя спектакъла и сценичните костюми, които са част от него, и е свързан с CBS и Paramount+.

Така един детски въпрос, зададен след концерт, се превърнал в кратко обяснение на сценичната роля на Лопес: за нея бодито, токчетата и шоуто са не просто избор на дрехи, а част от професията.