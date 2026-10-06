Спряха снимките на "Батман 2", режисьорът Мат Рийвс се оттегли

Warner Bros. и DC Studios временно спряха продукцията на „Батман 2“, след като режисьорът Мат Рийвс се оттегли за кратко от работата по филма заради семеен проблем.

Робърт Патинсън трябва да се завърне в ролята на Брус Уейн в дългоочакваното продължение.

„Продукцията на „Батман 2“ е временно преустановена, докато Мат Рийвс се фокусира върху семеен въпрос. Мат има пълната подкрепа на DC Studios и очакваме скоро да продължим това пътуване“, заяви представител на продукцията.

Допълнителни подробности за личните обстоятелства около режисьора Мат Рийвс не се съобщават.

Новината е поредната промяна в графика на един от най-очакваните проекти на DC. Първоначално „Батман 2“ трябваше да излезе по кината на 2 октомври 2026 г., след което Warner Bros. премести премиерата за 1 октомври 2027 г. През юли студиото отложи филма отново, този път за февруари 2028 г.

Първият „Батман“ на Мат Рийвс излезе през март 2022 г. и представи британския актьор Робърт Патинсън като по-мрачна и психологически сложна версия на Брус Уейн.

Освен Робърт Патинсън, към актьорския състав на продължението са привлечени Скарлет Йохансон, Колин Фарел, Себастиан Стан, Анди Съркис и Джефри Райт.

След едно от предишните отлагания ръководителят на DC Studios Джеймс Гън защити дългия период между двата филма. Той посочи, че подобни паузи не са необичайни за големи холивудски продукции и даде за пример поредици като „Пришълецът“, „Терминатор“, „Аватар“, „Топ Гън“ и „Пазители на галактиката“.

Самият Робърт Патинсън наскоро разкри пред Collider, че втората част няма просто да повтори формулата на първия филм.

„Първият беше различен поглед към филм за Батман, а този е още един. Той поема в съвсем различна посока от първия, но по някакъв начин запазва част от атмосферата му“, заяви актьорът.

Патинсън определя сценария като „много амбициозен“ и признава, че е любопитен как крайният резултат ще изглежда на големия екран.

Първият „Батман“ събра Робърт Патинсън със Зоуи Кравиц като Селина Кайл, Пол Дейно като Гатанката, Колин Фарел като Пингвина, Джефри Райт като Джеймс Гордън и Анди Съркис като Алфред Пениуърт.

Въпреки временното прекъсване Warner Bros. и DC Studios към момента не са обявили ново отлагане на премиерата на „Батман 2“.