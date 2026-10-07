Непознат досега вид крокодил е живял в скалите под Сфинкса

Преди около 45 милиона години районът на днешен Кайро е бил покрит от топло плитко море, обитавано от разнообразни морски животни и древни крокодили. Сега международен екип от палеонтолози описва непознат досега вид дългомуцунест гавиал, чиито фосили разкриват повече за екосистемите на Северна Африка през еоцена. Новият вид, наречен Herugavialis cairensis, привлича внимание и с необичайната връзка между името му и една от най-прочутите забележителности на Египет, Големия сфинкс в Гиза.

Върхът на муцуната му липсва. Същият детайл се вижда и при Големия сфинкс в Гиза, чийто нос е изчезнал още в древността. Съвпадението е достатъчно необичайно, за да даде име на нов вид крокодил, живял преди около 45 милиона години в плиткото море, покривало тогава Северен Египет, информира sciencenews.org.

Herugavialis cairensis е описан по фосили от Мокатамската формация край Кайро. От същите варовикови пластове е добит камъкът, използван за Големия сфинкс. Животното е принадлежало към групата на дългомуцунестите гавиали - крокодили, чиито тесни челюсти са приспособени за улавяне на риба и друга водна плячка.

🚨NEW STUDY DROP🚨 NEW GAVIALOID - Herugavialis - from Mid Eocene Mokattam Fm of Egypt. Originally named a species of the Tomistoma genus, it is now recognized as unique genus due to many analyses. Look at that RIPPING paleoart! 🎨: Karim Zanaty https://t.co/kphfe0PLSi — EDGE Science (@EDGE_Science_) October 7, 2026

Черепът е чакал почти век за ново име

Фосилният череп е открит през 20-те години на XX век. През 1927 г. учените го определят като представител на рода Tomistoma, към който принадлежи и днешният малайски гавиал. Почти столетие по-късно международен екип се връща към находката с помощта на компютърна томография и подробни сравнения с други древни и съвременни крокодили.

Сканирането позволява да се изследват не само външните очертания на черепа, но и вътрешните му структури. Така изследователите установяват комбинация от белези, която не съвпада с познатите видове и родове. Резултатът е отделянето на нов род и нов вид - Herugavialis cairensis.

Проучването е ръководено от Пол Бърк от Шведския музей по естествена история, а сред съавторите е професор Филип Манион от University College London. Именно липсващият край на муцуната насочва учените към името Herugavialis, свързано с египетския бог Херу, познат и като Хор.

„Заради това съвпадение с прочутия липсващ нос на Големия сфинкс решихме да назовем новия крокодил на египетския бог Херу“, казва професор Филип Манион.

Крокодили в древното Средиземноморие

Herugavialis не е бил единственият гавиал в региона. По времето, когато е живял, плитките морски води на древното Средиземноморие са били дом на поне още два вида от същата група. Фосилните находки показват, че гавиалите някога са били разпространени почти по целия свят и са обитавали не само реки и езера, но и крайбрежни морски среди.

Днес са оцелели само два вида гавиали в Азия, като и двата са застрашени от лова и унищожаването на местообитанията им. В Египет единственият съществуващ вид крокодил е нилският крокодил.

Крокодилите изчезват от Средиземно море преди около 6 милиона години. Новият фосил обаче връща далеч по-стария му образ - не като пустиня край древни паметници, а като топло плитко море, в което дългомуцунест крокодил е преследвал риба. Камъкът, който хората по-късно превръщат в Сфинкс, е съхранил следата от това забравено царство.