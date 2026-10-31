Новини
Любопитно »
31 октомври 1956: Великобритания и Франция бомбардират Египет

31 октомври 1956: Великобритания и Франция бомбардират Египет

31 Октомври, 2026 23:00 728 8

  • суецка криза-
  • египет-
  • гамал абдел насър-
  • суецки канал-
  • великобритания и франция

Ударите са част от операцията за връщане на контрола над Суецкия канал след национализацията му от Гамал Абдел Насър

31 октомври 1956: Великобритания и Франция бомбардират Египет - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 31 октомври 1956 г. Великобритания и Франция започват въздушни удари срещу Египет, с което Суецката криза прераства в открита война. Британски и френски самолети атакуват египетски летища и военни обекти, а целта на операцията е да бъде принуден Египет да отстъпи и да бъде възстановен контролът над стратегическия Суецки канал.

До военната ескалация се стига, след като египетският президент Гамал Абдел Насър национализира на 26 юли Суецката канална компания. Дружеството е британско-френско предприятие, управлявало канала от десетилетия. Насър обявява, че приходите от него ще финансират изграждането на язовира при Асуан, след като Съединените щати и Великобритания се отказват от подкрепа за проекта.

Тайният план зад ултиматума

На 29 октомври Израел започва настъпление през Синайския полуостров. На следващия ден Великобритания и Франция поставят на Египет и Израел 24-часов ултиматум да изтеглят войските си на 10 мили от двете страни на канала и да приемат временното разполагане на британски и френски сили в зоната.

Египет отхвърля условията. Според представянето на британското и френското правителство интервенцията трябва да „гарантира сигурността на Суецкия канал и да възстанови мира в Близкия изток“. На практика военната операция е подготвена в тайни разговори между Великобритания, Франция и Израел край Севър, край Париж. Планът предвижда израелско настъпление, последвано от британско-френска намеса.

В първите часове на операцията са атакувани египетски военновъздушни бази в района на канала и делтата на Нил. Бомбардировките продължават и на 1 ноември. Според исторически документи англо-френската въздушна кампания е насочена към унищожаването на египетската авиация и подготовката на сухопътно настъпление.

Натискът спира настъплението

На 5 ноември британски парашутисти завземат летище край Ел Гамил, а френски десантчици се приземяват при Порт Фуад. На следващия ден британски и френски сили започват десант при Порт Саид и напредват към канала.

Операцията обаче е спряна под силен международен натиск. Съединените щати настояват за прекратяване на огъня, а Съветът за сигурност на ООН не успява да приеме решение заради ветото на Великобритания и Франция. Въпросът е прехвърлен към Общото събрание, което подкрепя прекратяване на огъня и създаването на първите мироопазващи сили на ООН.

Прекратяването на огъня влиза в сила в нощта на 6 срещу 7 ноември 1956 г. Британските, френските и израелските войски се изтеглят, а Суецкият канал остава под египетски контрол. Плаването по него е възстановено през април 1957 г.

Суецката криза се превръща в тежък политически удар за Лондон и Париж. Тя показва, че двете европейски сили вече не могат едностранно да налагат волята си в Близкия изток, а египетският президент Насър излиза от конфликта като символ на арабския национализъм.

Източници: theguardian.com, history.co.uk


Египет
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова

    0 0 Отговор
    Днес е хелуин. Не ми трябва маска за да изплаша духовете. Достатъчно е да се покажа без грим един дявол няма да остане на близко 🤭🤣🍾😅

    Коментиран от #2

    23:04 31.10.2026

  • 2 Герб

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":

    Избамках те и побегнах с 200 остана си да си сервираш пастите и пиците 😅😅🤣🤣🤣🤭

    23:07 31.10.2026

  • 3 Ъхъ

    4 2 Отговор
    Намесва се СССР и бомбардиращите си подвиват опашките!😂😂😂
    Ееех , ако Владимир Владимирович не беше такъв жьлък либерален лигльо!

    23:08 31.10.2026

  • 4 Еее...

    2 0 Отговор
    Сега се сещам, че като бях малък, в София мисля че имаше булевард "Насър"! Но може и да бъркам!

    23:10 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 отец Чапаев и Петка

    1 0 Отговор
    1956.......Агресора е Израел.Англия и Франция....... .....5 – 10 юни 1967 г .превантивна израелска въздушна атака (Операция „Мокед“) срещу египетските военни летища на 5 юни сутринта.... Контролираната от Израел територия се утроява (или увеличава около 3,5 пъти).

    23:39 31.10.2026

  • 8 отец Чапаев и Петка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 81":

    Брат ми беше танкист тогава, танковата дивизия се изнесе на юг на някаква дислокация....асфалта на пътя за Ст.Загора беше на камари от веригите

    23:42 31.10.2026