Два дни „Под прикритие 6“ препълва Зала 1 на НДК

Два дена хиляди фенове на легендарния криминален сериал на БНТ „Под прикритие“ се събират в НДК за среща с любимите си герои преди официалната ефирна премиера на сезон 6.

10 години по-късно тя ще се състои на 10.10.2026 от 10 часа вечерта. В програмата на БНТ 1 от тази седмица до Коледа събота вечер става запазена територия за български филми и сериали – „БГ кино вечер“. Преди „Под прикритие 6“ зрителите ще могат да видят друг култов сериал на БНТ – „Всичко за сина ми“.

Преди първата прожекция в понеделник, 5 октомври, звездите на „Под прикритие 6“, продуцентските екипи на Българската национална телевизия и на Falconwing Studio, режисьор, творчески екип, актьори, сценаристи, специални гости и партньори преминаха по червения килим. Площадът пред НДК се изпълни с фенове на сериала, дошли от цялата страна и чужбина.

Интересът към предпремиерата, реализирана в партньорство с НДК, беше изключителен – билетите за първата ексклузивна прожекция с червен килим на 5 октомври бяха изкупени за по-малко от 48 часа. Наложи се пускането на втора дата – 6 октомври.

В първия ден начало на предпремиерната прожекция дадоха генералният директор на БНТ Милена Милотинова и изпълнителният продуцент на сезон 6 Магърдич Халваджиян.

„Прекрасно е да видиш тази зала пълна след 10-годишното прекъсване“, каза Милена Милотинова и покани публиката на ефирната премиера на шестия сезон на сериала за най-болната част на българския преход. Тя ще се състои в събота 10 октомври. Генералният директор благодари за всеотдайната работа и на продуцентското звено на БНТ – Дирекция ТВФ „Студиа Екран“.

„Много ще се радвам в събота всички да бъдат пред телевизорите, защото наистина се опитахме и създадохме, според мен, изключителен сезон. Благодаря на колегите и на целия екип, който стои зад продукцията. Благодаря и на зрителите, че отново ще преживеем заедно поредното приключение“, каза и изпълнителният продуцент на сезона Магърдич Халваджиян.

С бурни аплодисменти веднага след прожекцията на сцената излезе творческият екип на сериала, за да сподели емоцията от завръщането на една от най-успешните български телевизионни продукции.

„Под прикритие“ е сериал от български автори и български актьори за българската публика. Това, че сте тук и че виждаме такова огромно очакване, е знак, че трябва да продължаваме да правим хубави български филми. Тази зала отдавна не съм я виждал толкова пълна“, каза режисьорът Виктор Божинов.

Креативният продуцент Димитър Митовски благодари на публиката за подкрепата: „Този сериал съществува заради вас. Благодаря ви, че сте тук и че продължавате да бъдете част от историята на „Под прикритие“.

„На добър час на сезона!“, пожела Захари Бахаров.

Благодарност и признателност към публиката отправи и актьорът Владо Пенев. „Имайте търпение, ще се появя и аз. И ви обещавам да разреша нещата по възможно най-добрия начин. Приятно гледане!“

Едно от новите лица и главни герои в новия сезон на „Под прикритие“ Павел Иванов призова публиката да гледа сериала от 10 октомври, всяка събота, от 10 ч. по БНТ 1. „Очаквайте развоя, защото е жесток!”

Михаил Билалов обеща много изненади в новия сезон. „На добър час на екипа, благодаря на всички за страхотната работа!”, поздрави той.

„Благодаря ви, че сте тук. Надявам се да ви хареса и да останете с нас до края“, каза Юлиан Вергов.

Главният сценарист Ваня Николова подчерта най-важния въпрос за всеки създател на сериал – дали публиката иска да види още: „Това, което винаги интересува един сценарист, е: „Искате ли още?“ Благодаря ви за подкрепата. Оттук нататък този сериал е ваш. Приятно гледане!“

Огромен беше интересът и за втората дата на предпремиерната прожекция на 6 октомври, когато още запалените почитатели успяха да гледат първия епизод от любимия си сериал на голям екран в Зала 1.

Новият сезон на сериала „Под прикритие“ включва 12 епизода и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. В сезон 6 се завръщат героите на Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. Към актьорския състав се присъединяват и нови ключови персонажи, сред които са Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г., продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали, превърнал се в телевизионен феномен с международно признание и излъчван в десетки държави по света. След пет успешни сезона историята продължава с дългоочаквания шести сезон. „Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ, изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

Официалната предпремиера на „Под прикритие 6“ на 5 и 6 октомври се реализира в партньорство с Националния дворец на културата.

„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.