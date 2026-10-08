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Почина Маргарет Хамилтън, програмирала историческия полет на „Аполо 11“, кацнал на Луната
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Почина Маргарет Хамилтън, програмирала историческия полет на „Аполо 11“, кацнал на Луната

8 Октомври, 2026 12:01 680 10

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  • аполо 11-
  • софтуерно инженерство-
  • наса-
  • кацане на луната

Компютърната пионерка е ръководила екипа, чийто софтуер помогна на първите хора да кацнат на Луната

Почина Маргарет Хамилтън, програмирала историческия полет на „Аполо 11“, кацнал на Луната - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Маргарет Хамилтън, компютърната пионерка, ръководила разработката на софтуера за мисиите „Аполо“, е починала на 30 септември 2026 г. на 90-годишна възраст. Смъртта ѝ е потвърдена от Масачузетския технологичен институт, а причината не е съобщена. Възпоменателна служба ще бъде организирана през пролетта в Кеймбридж, щата Масачузетс, предава New York Times.

Хамилтън остава в историята с работата си по бордовия софтуер на космическите кораби „Аполо“ – системите, които управляват навигацията, насочването и кацането. Тя ръководи екипите на лабораторията по приборостроене към Масачузетския технологичен институт, разработили софтуера за командния и лунния модул.

В критичните минути преди кацането на „Аполо 11“ през юли 1969 г. бордовият компютър подава аларми 1201 и 1202. Системата е претоварена от допълнителни сигнали, но софтуерът е проектиран така, че да спира задачи с по-нисък приоритет и да запазва ресурс за най-важните операции.

„Стана ясно, че софтуерът не само съобщаваше за проблем, свързан с хардуера, но и го компенсираше – рестартираше системата и възстановяваше задачите с най-висок приоритет“, казва Маргарет Хамилтън в интервю, цитирано от „Гардиън“. Така Центърът за управление на полетите разрешава кацането да продължи.

По-късно президентът Барак Обама посочва именно този епизод, когато през 2016 г. връчва на Хамилтън Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие на Съединените щати.

„Нашите астронавти не разполагаха с много време, но за щастие имаха Маргарет Хамилтън“, каза Обама тогава.

Първата жена програмист по проекта „Аполо“

Маргарет Хамилтън е родена през 1936 г. в Паоли, Индиана. Завършва математика в колежа „Ърлъм“ през 1958 г., след което се премества в Бостън. В Масачузетския технологичен институт първоначално работи по програми за прогнозиране на времето с метеоролога Едуард Лоренц.

През 1961 г. се присъединява към лабораторията „Линкълн“, където разработва софтуер за американската система за противовъздушна отбрана. През 1965 г. е наета като първия програмист и първата жена програмист по проекта „Аполо“ в института. До 1968 г. повече от 400 души работят по софтуера на програмата под нейно ръководство.

Работата ѝ допринася и за утвърждаването на самото понятие „софтуерно инженерство“. „Когато за първи път започнах да използвам този израз, никой не беше чувал за него“, разказва Хамилтън. В продължение на години терминът е приеман като шега, но постепенно софтуерът получава статут на самостоятелна инженерна дисциплина.

Кариера след НАСА

Маргарет Хамилтън напуска Масачузетския технологичен институт през 70-те години. През 1976 г. основава компанията Higher Order Software, а десет години по-късно създава Hamilton Technologies. В работата си тя продължава да развива методи за предотвратяване на грешки и за създаване на надеждни сложни системи.

Освен Президентския медал на свободата тя получава наградата на НАСА „Exceptional Space Act Award“ през 2003 г., признание от Музея за компютърна история през 2017 г. и е приета в Националната авиационна зала на славата през 2022 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    17 3 Отговор
    Сега не могат да ходят на Луната щото са изгубили софтуеара.

    Коментиран от #2, #8

    12:06 08.10.2026

  • 2 Реалист

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    С Холивуд всичко се постига

    12:19 08.10.2026

  • 3 житие

    6 2 Отговор
    Така стават нещата там.Никой не я превъзнася,няма фанфари,пенсии,медали и ордени.Просто е работила това за което е наета.1970. се мести,после си основава своя компания.И с другите учени е същото.Никакви привилегии.

    12:29 08.10.2026

  • 4 5678

    8 7 Отговор
    Не мога да се сетя на коя Луна са кацнали

    Коментиран от #7

    12:31 08.10.2026

  • 5 купейка

    3 3 Отговор
    ние вярваме че луната е куха като кратуните ни а земята е плоска

    Коментиран от #6

    12:46 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ние плоскоземците

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "5678":

    сме по цялото земно кълбо!

    12:53 08.10.2026

  • 8 аха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Софтуера го имат. Ама не могат да намерят толкова бавен хардуер.

    12:54 08.10.2026

  • 9 Някой

    2 0 Отговор
    Каквото и да разправят не вярвам на:
    1. НД картинките направени върху стари записи (част загубени) от едни петна - бяло, кафяво и червеникаво. Просто не мога да се сетя как ще го направят. Изглежда като съчинение на ИИ по разказ. А те на снимки как са отпечатъци и на тях прашинките;
    2. Да се пратят хора е огромен риск. Не е въпросът само да се спуснат, но трябва после и да излетят. Нищо че там гравитацията е 6 пъти по-малка. Да се пратят в орбита не е проблем. Първите снимки са на СССР и от задната страна на Луната и напълно съвпадат.

    Коментиран от #10

    13:06 08.10.2026

  • 10 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Другият въпрос е със знамето. Вярно че отгоре има прът и реално може да е разтегнато. Само че там няма или почти няма атмосфера и въпросът с веенето е интересен?
    Някъде на комично даваха, че са снимали и муха там. ;)
    Но за мен тези "снимки" са като генерирани от ИИ, а не реални.

    13:10 08.10.2026