110 години от рождението на Уолтър Кронкайт: Гласът на CBS съобщаваше за войни, президенти и кацането на Луната

Когато Уолтър Кронкайт произнасяше финалната си реплика „И това е начинът, по който стоят нещата“, милиони американци знаеха, че вечерната емисия е приключила. На 4 ноември 2026 г. се навършват 110 години от рождението на журналиста, който превърна телевизионния водещ в един от най-влиятелните разказвачи на историята на XX век.

Кронкайт е роден на 4 ноември 1916 г. в Сейнт Джоузеф, Мисури. Израснал е в Канзас Сити и Хюстън, а интересът му към журналистиката започва още в ученическите години. През 1937 г. постъпва в информационната агенция United Press, където натрупва опит като репортер и кореспондент. По време на Втората световна война отразява висадката в Нормандия, а след края на конфликта съобщава от Нюрнбергските процеси.

От фронтовете до вечерните новини

През 1950 г. Кронкайт се присъединява към CBS News. Дванадесет години по-късно поема воденето и редакционното ръководство на вечерните новини на телевизията. До оттеглянето си през 1981 г. той се превръща в постоянен телевизионен спътник на американците и отразява събития, които променят страната и света.

На 22 ноември 1963 г. Кронкайт съобщава в ефир за убийството на президента Джон Кенеди. Камерата показва как той сваля очилата си и за момент прекъсва професионалната си сдържаност, за да избърше сълзите си. Шест години по-късно той предава на зрителите и кацането на „Аполо 11“ на Луната - друго събитие, превърнало телевизионната новинарска емисия в общо национално преживяване.

Коментарът за Виетнам, който нарушава правилото

Най-известният му журналистически момент идва след пътуването до Виетнам през 1968 г., когато отразява последиците от офанзивата „Тет“. В специален коментар, излъчен на 27 февруари, Кронкайт излиза извън обичайния си неутрален тон и формулира оценка за хода на войната.

„Да се каже, че сме затънали в безизходица, изглежда единственият реалистичен, макар и неудовлетворителен извод.“

След това той заявява, че разумният изход е преговор, а не победа на бойното поле. Коментарът предизвиква силен обществен отзвук, защото идва от журналист, възприеман като безпристрастен и изключително надежден. Президентът Линдън Джонсън по-късно е свързван с репликата: „Ако съм изгубил Кронкайт, значи съм изгубил Средна Америка“, но историци и журналисти спорят доколко тази фраза действително е произнесена по този начин.

„Най-довереният човек в Америка“

Кронкайт отразява още движението за граждански права, президентските избори, скандала „Уотъргейт“ и кризата със заложниците в Иран. През 1972 г. социологическо проучване го определя като „най-доверения човек в Америка“ - определение, което остава трайно свързано с името му. CBS го описва като водещ, който съобщава новините спокойно и директно, без да превръща ефира в сцена за лична известност.

През 1981 г. Кронкайт напуска водещото място и получава Президентския медал на свободата. Продължава да работи по документални проекти и специални предавания, а през 2006 г. става първият човек извън астронавтския корпус, удостоен с наградата на НАСА „Посланик на изследването“.

Уолтър Кронкайт умира на 17 юли 2009 г. на 92-годишна възраст. Наследството му не се измерва само с броя на историческите събития, които е отразил, а и с една по-трудно постижима журналистическа валута - доверието, натрупано вечер след вечер пред телевизионния екран.

Източници: cbsnews.com, pbs.org, theguardian.com