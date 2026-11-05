5 ноември 2018 г. „Вояджър 2“ напуска Слънчевата система

На 5 ноември 2018 г. „Вояджър 2“ преминава през хелиопаузата – границата, при която потокът от частици и магнитното влияние на Слънцето отстъпват пред междузвездната среда. Така апаратът става вторият създаден от човека обект, достигнал пространството между звездите, след „Вояджър 1“, който прави това през 2012 г.

НАСА обявява резултата на 10 декември 2018 г. Тогава „Вояджър 2“ се намира на повече от 18 милиарда километра от Земята, а радиосигналът между апарата и наземните станции пътува около 16,5 часа в едната посока. „Има още много за научаване за района на междузвездното пространство непосредствено отвъд хелиопаузата“, казва Ед Стоун, ръководител на научния екип на мисията.

Сигналът от границата на хелиосферата

Преминаването е установено чрез няколко независими измервания. Плазменият научен експеримент отчита рязък спад на скоростта и потока на частиците от слънчевия вятър. След тази дата приборът вече не регистрира характерния поток, който изпълва пространството около планетите.

Промените са потвърдени и от системата за измерване на космически лъчи, прибора за нискоенергийни заредени частици и магнитометъра. Данните показват, че апаратът е преминал през хелиопаузата, но не и че е напуснал напълно Слънчевата система.

Първо е изстрелян „Вояджър 2“

Името на апарата често създава объркване. „Вояджър 2“ потегля на 20 август 1977 г., а „Вояджър 1“ – на 5 септември, 16 дни по-късно. Въпреки това първият апарат достига междузвездното пространство по-рано заради по-бързата си траектория и различната посока на движение. „Вояджър 2“ следва по-дълъг маршрут, който му позволява да премине край четирите гигантски планети – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Първоначално мисията е планирана да продължи пет години и да изследва Юпитер и Сатурн. По-късно гравитационните маневри и успешната работа на апарата позволяват програмата да бъде разширена. „Вояджър 2“ остава единственият космически апарат, посетил отблизо Уран и Нептун.

В популярния разказ апаратът често е описван като напуснал Слънчевата система. Научно по-точно е да се каже, че той е излязъл от хелиосферата и е навлязъл в междузвездното пространство. Границата на Слънчевата система се поставя значително по-далеч – отвъд облака на Оорт, отдалечен район от ледени тела, които продължават да бъдат под гравитационното влияние на Слънцето.

Двата апарата носят златни дискове със звуци, изображения и послания от Земята. Те са създадени за кратка планетарна мисия, но десетилетия по-късно продължават да изпращат данни от пределите на слънчевото влияние.

Източници: euronews.com, ksl.com