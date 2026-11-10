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Огнена топка прелетя над САЩ със 75 000 км/ч

Огнена топка прелетя над САЩ със 75 000 км/ч

10 Ноември, 2026 09:12 1 062 8

  • огнена топка-
  • наса-
  • метеор-
  • астероид-
  • тенеси

НАСА е проследила малък астероиден фрагмент, изминал около 190 километра за по-малко от 10 секунди

Огнена топка прелетя над САЩ със 75 000 км/ч - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ярка огнена топка освети небето над Тенеси и Северна Каролина, след като малък фрагмент от астероид навлезе в земната атмосфера със скорост около 75 000 км/ч. Явлението е наблюдавано около 19:45 ч. местно време на 5 ноември, а НАСА потвърди, че обектът не е бил свързан с активния през ноември метеорен поток Тауриди.

Метеорът е бил засечен за първи път над района на Робинсвил в Северна Каролина. Според данните на НАСА той е преминал по стръмна траектория, изминал е приблизително 190 километра за по-малко от 10 секунди и се е разпаднал на височина около 40 километра над земната повърхност. Краят на полета е бил над Ийст Ридж, Тенеси, в района на Чатануга.

Четири камери са проследили полета

Явлението е регистрирано от четири камери от мрежата на НАСА All Sky Fireball Network. Официалният запис посочва начална височина от 86,3 километра и крайна височина от 40,5 километра. Изчислената скорост е 21,2 километра в секунда, което се равнява на около 47 500 мили в час.

Въпреки впечатляващата светлина небесното тяло е било сравнително малко. НАСА го описва като фрагмент с диаметър около 5 сантиметра и маса приблизително 6 унции, или около 170 грама. Това означава, че ефектът върху наблюдателите е бил много по-голям от реалните размери на обекта.

Светлина в няколко цвята и необичаен звук

Жители на региона са описали ярка следа, която е преминала през нюанси на синьо, бяло, жълто и оранжево. Някои очевидци са чули и звук по време на прелитането.

„Това беше безспорно най-внушителната огнена топка, която някога съм виждал“, заявява един от очевидците.

Друг жител на Чатануга е описал звука като пукане на запалка и е разказал, че след обекта е останала плътна и ярка светлинна диря. Няма данни фрагменти от метеора да са достигнали земната повърхност. Регистрираното събитие е определено като отделен метеорен полет, а не като част от метеорен поток.

Източник: woman.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отново

    4 0 Отговор
    Лъжи от НАСА! Това се потвърждава от смяната на цветовете на обекта. Астероида трябва да гори в звездно бяло, или в редки случаи, зеленикава плазма. Но не и да си сменя цветовете.

    Коментиран от #7

    09:19 10.11.2026

  • 2 Ццц

    5 0 Отговор
    Демек метеоритът не е свършил никаква полезна работа, а само им е посветил на американците! Не ги харесвам аз такива! Като гледам над кои щати е минал, най-много някоя романтична двойка да си е пожелала да има от любимия им бекон в магазина, като са видели на падащата звезда. Да си пуснат някое филмче, да гледат и да си хапват!

    09:25 10.11.2026

  • 3 Ачо

    4 1 Отговор
    Астероида е излетял от Сибир.Този път ви се е разминал.Скоро ще прелети и над английския дворец.Дано да имат вашия късмет!

    09:25 10.11.2026

  • 4 Само

    2 0 Отговор
    За да схванете лъжата, представете си пет сантиметра! Това ако е перфектно Фи за секс, за астероид е неадекватно. Или за да схванете, ако го видите, това ще бъде от онези проблясъци които свършват толкова бързо, че ви оставят да се чудите дали сте видели нещо, или ви се е привидяло! Толкова бързо изгарят пет сантиметра! Не и да прелети няколко щата, там тези с обща култура знаете колко трябва да са големи обектите.

    09:38 10.11.2026

  • 5 АБВ

    2 0 Отговор
    Не е метеорит, а лично Путин е прелетял над САЩ !

    09:50 10.11.2026

  • 6 Митко старшината

    0 0 Отговор
    Генерала с камиона ще да е прелетял.

    10:00 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бро от Дружба едно

    0 0 Отговор
    Изгорял е като звезда, бро.

    10:06 10.11.2026