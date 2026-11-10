Огнена топка прелетя над САЩ със 75 000 км/ч

Ярка огнена топка освети небето над Тенеси и Северна Каролина, след като малък фрагмент от астероид навлезе в земната атмосфера със скорост около 75 000 км/ч. Явлението е наблюдавано около 19:45 ч. местно време на 5 ноември, а НАСА потвърди, че обектът не е бил свързан с активния през ноември метеорен поток Тауриди.

Метеорът е бил засечен за първи път над района на Робинсвил в Северна Каролина. Според данните на НАСА той е преминал по стръмна траектория, изминал е приблизително 190 километра за по-малко от 10 секунди и се е разпаднал на височина около 40 километра над земната повърхност. Краят на полета е бил над Ийст Ридж, Тенеси, в района на Чатануга.

Четири камери са проследили полета

Явлението е регистрирано от четири камери от мрежата на НАСА All Sky Fireball Network. Официалният запис посочва начална височина от 86,3 километра и крайна височина от 40,5 километра. Изчислената скорост е 21,2 километра в секунда, което се равнява на около 47 500 мили в час.

Въпреки впечатляващата светлина небесното тяло е било сравнително малко. НАСА го описва като фрагмент с диаметър около 5 сантиметра и маса приблизително 6 унции, или около 170 грама. Това означава, че ефектът върху наблюдателите е бил много по-голям от реалните размери на обекта.

Светлина в няколко цвята и необичаен звук

Жители на региона са описали ярка следа, която е преминала през нюанси на синьо, бяло, жълто и оранжево. Някои очевидци са чули и звук по време на прелитането.

„Това беше безспорно най-внушителната огнена топка, която някога съм виждал“, заявява един от очевидците.

Друг жител на Чатануга е описал звука като пукане на запалка и е разказал, че след обекта е останала плътна и ярка светлинна диря. Няма данни фрагменти от метеора да са достигнали земната повърхност. Регистрираното събитие е определено като отделен метеорен полет, а не като част от метеорен поток.

Източник: woman.bg