Папи Ханс създаде бутиков „Клуб на нормалните хора" (ВИДЕО)

Папи Ханс направи откровена равносметка за времето, в което живеем, и призна, че според него съвсем обикновени човешки норми все по-често се превръщат в изключение. Константин Трендафилов, както е истинското име на поета и певец, гостува в „На кафе", където говори за предстоящия си „Тъмен концерт", зависимостта от телефоните, щастието и границата между артиста и човека зад него.

„Живеем в толкова лудо, толкова материализирано време, че имам чувството, че сънародниците ни, масата от тях, не знаят вече какво е нормално", заяви изпълнителят.

Именно това стои и зад създадения от него Normal People Club – „Клуб на нормалните хора", чрез който общува със свои почитатели. „Да си нормален вече е като да си част от някакъв малък, ексклузивен бутиков клуб", обяснява пред "На кафе" Папи Ханс.

За него нормалността започва от наглед елементарни неща – да не проявяваш насилие, да можеш да признаеш грешката си и да проявяваш уважение и толерантност към другите.

„Би следвало всички да знаем да не връзваме кучето си на двора и да го малтретираме, или да не посягаме на жена си, или да не крещим на някой, след като сме му отнели предимство, или да знаем да се извиняваме, да знаем да сме малко по-толерантни", допълни той в ефира.

Певецът разказа и за друга голяма промяна в живота си – все по-съзнателно стои далеч от телефона. По думите му в последните години почти го използва единствено за работа и за записване на идеи.

„Понякога осъзнавам, че четири часа не съм си гледал телефона. И съм много по-щастлив, много по-добре се чувствам", призна Папи Ханс. Той не скри, че също се случва да попадне в капана на безкрайното скролване, но вече се опитва да се спира: „Просто не ми харесва тази реалност."

Това е и една от идеите зад предстоящия му „Тъмен концерт". Изпълнителят не възнамерява да забранява телефоните, но иска публиката да преживее случващото се, вместо непрекъснато да го записва.

„Най-хубавите спомени ги правихме, когато нямахме телефони, когато не мислехме за това как ще покажем нещо, а просто го преживявахме", сподели той.

В личен план Папи Ханс призна, че в момента се намира в необичайно спокойна фаза.

„Аз се чувствам супер. Аз съм така в цялата скука на щастието", пошегува се той и допълни, че се чувства най-добре, когато е изцяло отдаден на работата и има конкретна цел пред себе си.

А разделение между Константин Трендафилов и Папи Ханс за него всъщност няма.

„Граница няма. Не съществува такава граница", категоричен беше изпълнителят. По думите му песните му не изразяват някакви отделни „Папи Ханс емоции", а универсални човешки преживявания, битки и трансформации.

„Колкото мисля, че Константин съм аз, толкова мисля, че и Папи Ханс съм аз. В крайна сметка не мисля, че аз съм име, псевдоним или каквото и да е", завърши той.