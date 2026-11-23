Марая Кери отговори на тревогите на свои фенове по време на концерта си в Рио де Жанейро, след като видеоклипове от предишното ѝ представяне предизвикаха тревога сред феновете ѝ. На кадрите тя се придвижва изключително трудно и винаги с помощта на някой друг. На видеа от сцената танцьорите помагат на певицата да ходи по сцената, а тя не прави повече от няколко крачки, докато пее.

„Не вярвайте на всичко, което четете в интернет. Не ме карайте да се ядосвам сега“, каза 57-годишната певица пред публиката във Farmasi Arena на 21 ноември. Репликата беше възприета като реакция на публикациите и коментарите за състоянието ѝ.

Притесненията започнаха след концерта на Кери в Сао Пауло на 17 ноември. В разпространени записи от изпълнението на Fantasy тя се движи бавно по сцената, докато танцьор я придружава и я държи за тялото. В друг момент няколко танцьори ѝ помагат при малко повдигане на крака.

Част от потребителите в социалните мрежи определиха представянето като „сковано“ и „тревожно“. Други предположиха, че певицата просто е избрала по-спокойна хореография.

Преди концерта в Рио в социалните мрежи се разпространяваха и видеоклипове, на които Кери подписва автографи в Бразилия, докато се придържа към жена от екипа си.

Събитието във Farmasi Arena беше последното представяне на Кери в Бразилия от турнето Mariah Carey's Christmas Time. Според Си Ен Ен Бразил публиката е реагирала положително на концерта, като видеозаписи показват певицата в по-енергично настроение и с изпълнения на живо.

Турнето продължава с концерти извън Бразилия и трябва да приключи на 12 декември в Etihad Arena на остров Яс в Абу Даби. В програмата са включени коледни песни от албума Merry Christmas, сред които All I Want for Christmas Is You, както и хитове от кариерата на певицата.