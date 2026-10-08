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Наум Шопов и жена му Теа са сред новите участници в „Traitors: Игра на предатели“

Наум Шопов и жена му Теа са сред новите участници в „Traitors: Игра на предатели“

8 Октомври, 2026 12:58 730 8

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В играта влизат също и братята Братоеви, както и актьорът Стоян Дойчев

Наум Шопов и жена му Теа са сред новите участници в „Traitors: Игра на предатели“ - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Играта става все по-непредвидима, а към нея се присъединяват още петима участници. Във втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“ те ще прекрачат прага на двореца „Евксиноград“, без да знаят на кого ще могат да разчитат и кой ще се окаже техен най-голям съперник.

Сред тях са личности с различни професии, характери и житейски истории, но в „Traitors: Игра на предатели“ всички ще трябва да разчитат на едно и също – своята интуиция. Защото в играта доверието може да донесе победа, но и да се окаже най-опасният избор, особено ако пред теб стои най-близкият ти човек.

Кои са новите петима участници, които ще влязат в двореца Евксиноград?

Наум Шопов и жена му Теа са сред новите участници в „Traitors: Игра на предатели“
Снимка: bTV

Актьор с присъствие в театъра, киното и телевизията – Стоян Дойчев завършва „Актьорско майсторство за куклен театър“ в НАТФИЗ в класа на проф. Жени Пашова и доц. Петър Пашов. Професионалният му път започва като кукловод, а с ролята на Радо в сериала „Татковци“ се утвърждава като едно от разпознаваемите лица на телевизионния екран. Зрителите на bTV го познават и като един от най-забавните капитани в „Аз обичам България“.

В „Traitors: Игра на предатели“ Стоян ще попадне сред хора, чиито истински роли остават скрити, а той, като кукловод, ще трябва внимателно да следи кой „дърпа конците“.

„Бих искал да науча за себе си до каква степен умея да владея емоциите си, когато е нужно. Не бих изневерил на нещата, в които вярвам, за да стигна по-далеч в играта“.

Теа Минкова е създател на дигитално съдържание и едно от разпознаваемите лица в българските социални мрежи. Заедно с Наум Шопов тя стои зад популярния YouTube канал „Теа и Наум“, в който двамата споделят откровено моменти от личния си живот и ежедневието си.

Във втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“ умението да разкриваш правилната част от себе си ще бъде не по-малко важно от това да пазиш тайна. А Теа ще трябва да играе и срещу най-близкия си човек – Наум, което ще постави доверието и стратегиите им на изпитание.

Актьор, лекар, телевизионен водещ и създател на дигитално съдържание – Наум Шопов е потомък на няколко поколения актьори. Той се превръща в едно от популярните лица на малкия екран като водещ на „Ергенът“, а влизайки като участник в „Traitors: Игра на предатели“, най-сериозно изпитание пред него ще е да играе срещу половинката си в живота. Ще успеят ли двамата да запазят доверието помежду си, без то да се превърне в най-голямата им слабост, зрителите на bTV ще разберат съвсем скоро.

Волейболисти, олимпийци и дългогодишни национали на България – братята близнаци Георги и Валентин Братоеви, са част от едно от най-силните поколения на родния волейбол.

Като разпределител Георги Братоев е свикнал да предвижда ходовете на съперника и бързо да взема решения. В „Traitors: Игра на предатели“ той е готов да даде най-доброто от себе си и очаква да разбере колко добър стратег е и колко е търпелив.

Като посрещач Валентин Братоев е свикнал да реагира бързо и да запазва концентрация под напрежение. В играта на предатели обаче най-трудно ще бъде да разбере на кого може да има доверие, дори когато срещу него стои собственият му брат Георги. Всяка близост може да се превърне в слабост – и всяко доверие в грешен ход.

„В „Traitors: Игра на предатели” очаквам всичко с нетърпение! Интересно ми е да разбера как се справям най-вече в социалните игри“, споделя той.

Това са вторите петима участници, които ще се впуснат в изпитанието „Traitors: Игра на предатели“ след обявените вече Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова. Кои от тях ще бъдат Праведни и кои ще поемат най-опасната роля – тази на Предателите, зрителите ще разберат на 30 октомври в 20:00 ч. по bTV.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    10 0 Отговор
    Много правилно са ги избрали ,то в България освен негодници и предатели нищо друго не остана , всичко кадърно изчезна в чужбина

    13:03 08.10.2026

  • 2 Перо

    10 1 Отговор
    Отдавна не гледам БГ филми с некадърни едни и същи актьори със стоун фейс и бързо декламиране на текста, докато не са го забравили! Няма никакво вживяване в ролята, никакви гримаси, никакви изрази на лицето или са обратни! Сега влизат в НАТФИЗ, заради участия в реклами и игри. Колко са актьорите в театрите? И там вече царуват порно сцени и простотия, които не привличат публика!

    13:10 08.10.2026

  • 3 в кратце

    3 0 Отговор
    Помислих си,че е Боряна братоева от Братоеви,но тя е момиче.

    13:12 08.10.2026

  • 4 поКУРко

    7 0 Отговор
    Само изтъркани кадри от хранилката в БТВ-то! И защо продължават да ги наричат актьори не разбирам?!? Не съм видял кадърни и талантливи актьори да обикалят от реалити на реалити! Тези имат професия Инфлуенсър ама в телевизията или нещо такова да речем! Образованието не определя професията ти в много от случаите, а тук е точно такъв!

    13:35 08.10.2026

  • 5 Теа и Наум

    6 0 Отговор
    Теа и Наум- хора без един ден трудов стаж.. "създатели на съдържание"... божееее

    13:49 08.10.2026

  • 6 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Във всички бози и пасквили които се прожектират по нашите жалки телевизии участват едни и същи безработни,некадърни и до болка досадни физиономии от които на хората вече им се повръща.

    14:00 08.10.2026

  • 7 Да питам,

    5 0 Отговор
    Този не беше ли натопил Димо Алексиев? Очевидно е много подходящ за това предаване. Бokл.yk.

    14:01 08.10.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    Стига с тия досадници бе!

    15:13 08.10.2026