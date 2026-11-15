Денислава и Даниел отпаднаха от „Трейтърс“

Денислава Велкова и Даниел Върбанов приключиха участието си във втория сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“. Денислава беше „убита“ по решение на Предателите, а Даниел напусна след гласуване на Кръглата маса.

Денислава, позната на зрителите от „Игри на волята“, е получила плик с послание, че по заповед на Предателите е убита и играта ѝ приключва. Реакцията ѝ обаче не е била на изненада.

„О, въобще не се съмнявам, че е приключила играта за мен“, заяви Денислава.

Тя допълни, че от няколко дни е очаквала именно такъв развой. По думите ѝ редът, по който тайният отбор отстранява участниците, е бил предвидим.

„То беше повече от ясно“, каза тя.

Преди да напусне Двореца на тайните, Денислава намекна, че е успяла да остави важна информация на човек, на когото има доверие. Какво точно е предала и дали това ще помогне на Праведните да разкрият противниците си, не е уточнено.

За разлика от Денислава, Даниел Върбанов беше прогонен на Кръглата маса. Натрупаните подозрения към него се оказаха решаващи при гласуването на останалите играчи.

С отпадането му Праведните допуснаха поредна грешка в опита си да открият скритите Предатели. Преди Даниел на Кръглата маса бяха прогонени Александра Жекова и Мария Чакърдъкова, които също не са били част от тайния отбор.

До този момент Предателите са отстранили Неделчо Богданов, Йордан Крачунов и Денислава Велкова. Сред обявените членове на тайния отбор са Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева, Крис Макаров от „Молец“ и Емил Марков.

След двойното отпадане в играта остават Праведните и Предателите, а информацията, оставена от Денислава, може да се окаже важна за следващите решения около Кръглата маса.