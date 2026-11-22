Последният епизод на „Трейтърс: Игра на предатели“ завърши с два тежки удара за Праведните. Георги Братоев беше „убит“ по решение на тайния конклав, а Теа Минкова напусна след гласуване на кръглата маса. След разкриването на ролята ѝ стана ясно, че тя е била Праведна.

Георги Братоев беше сред най-активните участници в Двореца на тайните и отстраняването му изглеждаше като опит на Предателите да внесат допълнително объркване. Най-тежко го прие брат му Валентин, който остана в играта. Самият Георги определи хода като добре преценен.

„Смятам, че е добър ход. Искам да кажа на брат ми, че аз взех своето от „Трейтърс“ като праведен“, заяви Георги Братоев.

След отпадането му подозренията в Двореца се насочиха към Теа Минкова. Тя смяташе, че Валентин Братоев може да е Предател, докато Валентин беше убеден, че именно Теа прикрива истинската си роля. Наум Шопов от своя страна подозираше Милен Керемедчиев и Емил Конрад.

Теа Минкова напусна като Праведна

Дебатът на кръглата маса продължи дълго, но в крайна сметка участниците се обединиха около името на Теа Минкова. След гласуването тя беше прогонена, а разкритието, че е Праведна, предизвика разочарование сред останалите.

Стефани Лалева реагира остро и обвини групата, че отново допуска една и съща грешка, като се наговаря за вота. Милен Керемедчиев се извини на Наум Шопов за отпадането на Теа, макар че самият той е сред действащите Предатели. Наум заяви, че няма намерение повече да организира подобни гласувания.

След края на кръглата маса напрежението в лагера на Предателите също се засили. Милен Керемедчиев сподели с Валентин, че подозира Ваня Щерева или Михаела Зиновиев. Нанси Карабойчева призна, че се съмнява в Милен, но се страхува да тръгне открито срещу него.

Предателите търсят следващата си цел

В тайните разговори Нанси предложи да бъде отстранен силен Праведен участник, който не буди подозрение. Сред обсъжданите имена бяха Стефани Лалева, Кристина Костова и Венци Мицов.

След отпадането на Емил Марков в предишния епизод в лагера на Предателите останаха Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева и Крис Макаров. Те продължават да действат скрито, докато Праведните вече загубиха още един силен играч и направиха нова грешка на кръглата маса.

Източници: btv.bg, bgdnes.bg