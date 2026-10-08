Отново отложиха освобождаването на Пи Диди след разследване на луксозните му условия

Освобождаването на рапъра Шон „Диди“ Комбс е отложено с около шест седмици. Според регистрите на Федералното бюро по затворите, видени от Daily Mail, новата дата е 2 март 2028 г., вместо досегашната 21 януари 2028 г.

56-годишният Комбс изтърпява присъдата си във федералния затвор FCI Fort Dix в Ню Джърси. Промяната идва малко след като стана ясно, че той отново е поставен в изолация заради твърдения за специално отношение към него зад решетките.

Федералното бюро по затворите не потвърждава дали преместването в изолация е свързано с новата дата за освобождаване.

„От съображения за лична неприкосновеност, безопасност и сигурност не коментираме условията на задържане на който и да е лишен от свобода, включително причините за промяна в датата на освобождаване“, заявява бюрото.

Продуцентът е върнат в изолация след публикация на NBC News за предполагаем луксозен режим в затвора. Според твърденията други затворници са му готвили, почиствали са килията му и са му правили масажи. Съобщава се още, че той е имал достъп до мобилен телефон, на който е получавал интимни снимки, както и до таблет с променен софтуер.

Източници на TMZ твърдят, че преместването в изолация е стандартна мярка, докато служителите на затвора извършват проверка. Не е ясно дали такава проверка все още продължава и дали престоят на Комбс в изолация е част от обичайната процедура.

Представителят на Комбс Джуда С. Енгелмайър заявява, че съобщенията за живота му в затвора не могат да бъдат проверени независимо. „Няма начин независимо да проверим тези слухове“, казва Енгелмайър.

Той твърди още, че Пи Диди продължава да изтърпява присъдата си в рамките на правилата и очаква решението по жалбата си.

Рапърът беше осъден на четири години и два месеца затвор по две обвинения, свързани с транспортиране на проститутки през границите на американски щати. Съдебните заседатели го оправдаха по по-тежките обвинения в рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Датата за освобождаването му е променяна няколко пъти след постановяването на присъдата. Първоначално се очакваше Комбс да излезе през май 2028 г., а по-късно срокът беше коригиран според изчисленията за изтърпяване на наказанието и приложението на федералното законодателство.