Ръсел Бранд е разследван за възможно нарушение на затворническите правила, след като съпругата му Лора прочете негово послание в предаване в YouTube. В него осъденият за изнасилване и три сексуални посегателства заявява, че не е виновен за престъпленията, за които изтърпява присъда.

„Излъчването на изявление от Ръсел Бранд е напълно неприемливо. Затворниците с основание нямат право да правят изявления, които причиняват страдание на жертвите. Това се разследва спешно и очаквам да бъдат предприети действия, ако се установи нарушение“, заяви британският министър на правосъдието Алекс Норис.

Във видеото Лора прочете думите на съпруга си: „Както знаете, аз не съм виновен за престъпленията, за които съм в затвора, така че се случва нещо странно.“

В изявлението си Ръсел Бранд допълнил, че не е в положение да съди останалите затворници и че сред тях има както невинни, така и осъдени мъже.

Проверката трябва да установи дали комикът е предал текста с намерението той да бъде публично излъчен. Според правилата кореспонденция, предназначена за публикуване или излъчване, не може да съдържа материали за престъпленията на затворника, освен ако не представлява сериозно оспорване на присъдата или наказанието. Публичните изяви от затвора изискват разрешение от управителя.

Британското правителство подчерта, че затворник не може да заобиколи ограниченията, като накара друг човек да прочете посланието му. В същото време самото твърдение за невинност не представлява автоматично ново престъпление. Разследването е свързано с дисциплинарните правила в затвора и с начина, по който е било разпространено изявлението.

При доказано нарушение Ръсел Бранд може да бъде лишен от затворнически привилегии, включително временно от достъп до телефон. Според британски медии са възможни и други дисциплинарни мерки.

Ръсел Бранд изтърпява присъдата си от 10 години и шест месеца, наложена след като съдът го призна за виновен по едно обвинение за изнасилване и три за сексуални посегателства. Присъдата е постановена на 9 ноември 2026 г., а престъпленията са извършени между 2004 и 2009 г.

След престоя си в затвора Уондсуърт в Лондон той е преместен в Литълхи в Кеймбриджшър. Литълхи е затвор за мъже, осъдени за сексуални престъпления, а затворниците там могат да използват телефони в килиите си до 23 часа.

Отделна част от проверката може да засегне продажбата на тениски и шапки с надпис „Свободен Ръсел Бранд“. Артикулите са рекламирани като средство за набиране на средства, но затворническите правила забраняват на осъдените да извършват бизнес сделки. Не е съобщено дали Бранд лично е получил приходи от продажбите.