Пи Диди е преместен в друг затвор след бой с наркобарон

Шон „Диди“ Комбс е преместен от федералния затвор Fort Dix в Ню Джърси в FCI Allenwood Low в Пенсилвания, потвърди Федералното бюро по затворите. И двете учреждения са с ниско ниво на сигурност, а властите не посочват официална причина за преместването. Федералното бюро по затворите заяви, че не обсъжда условията на задържане или конкретните мотиви за преместване по съображения за лична сигурност и безопасност.

Преместването последва публикации за предполагаем инцидент във Fort Dix. TMZ съобщи, че Комбс е участвал в бой с друг затворник и е получил травма на главата, заради която е бил откаран за лечение извън затвора. Според медията другият участник е Кристофър „Дъдъс“ Коук, осъден ямайски наркотрафикант. TMZ твърди още, че конфликтът е бил свързан с недоволство сред затворниците след публикации за привилегиите, които Комбс е получавал зад решетките.

Тези твърдения обаче са оспорени от затворническите власти. В изявление пред Асошиейтед прес Федералното бюро по затворите заяви: „Историята, за която говорите, е невярна и не се е случвала.“ Така към момента преместването е потвърдено, но предполагаемият бой и причините за него остават предмет на противоречиви сведения.

Какво казва защитата на Комбс

Говорителят на Комбс Джуда Енгелмайър заяви, че решението за преместване се взема от Федералното бюро по затворите. „Шон остава съсредоточен върху това да продължи напред и се надяваме престоят му в новото учреждение да бъде продуктивен и без ненужни прекъсвания“, каза той. В отделно изявление, цитирано от PEOPLE, Енгелмайър определи факта, че Комбс е преместен от един затвор с ниска степен на сигурност в друг, като важна подробност, свързана с безопасността му.

Комбс изтърпява 50-месечна присъда, след като беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на хора с цел проституция. По по-тежките обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и престъпен сговор той беше оправдан. Според Асошиейтед прес след публикации за предполагаеми нарушения в затвора Комбс е бил настанен в специално охранявано отделение, а от присъдата му са били отнети 41 дни кредит за добро поведение. Очакваната дата за освобождаването му е 2 март 2028 г.

Апелативният съд на САЩ за Втори окръг все още не се е произнесъл по жалбата на Комбс срещу присъдата и наказанието му. До решението на съда той остава във федералния затвор в Пенсилвания.

Източници: apnews.com, tmz.com