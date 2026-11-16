Ръсел Бранд се сравни с апостол Павел от затвора (ВИДЕО)

Ръсел Бранд продължава да отрича вината си, след като беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и три сексуални посегателства. Съпругата му Лора Галъхър прочете негово послание във видеопредаването Sunday Service, публикувано онлайн.

„Както знаете, аз не съм виновен за престъпленията, за които съм в затвора, така че се случва нещо странно“, заяви Бранд в текста, прочетен от Галъхър.

Британският комик, актьор и медиен водещ беше признат за виновен от съдебно жури на 5 ноември. На 9 ноември съдът Саутуърк в Лондон му наложи наказание за едно изнасилване и три сексуални посегателства срещу четири жени, извършени между 2004 и 2009 г.

В записа Ръсел Бранд съобщава, че е преместен в затвора „Литълхи“ в Кембриджшър. „Аз съм в най-големия затвор за сексуални престъпници в Европа“, казва той.

Laura Brand read out a message from Russell Brand and read comments from supporters. "Beloved brothers and sisters in Christ, God bless you for your support. As you know, I am not guilty for the offenses I have been jailed for. So something strange is happening. The good news is that Christ is with us when we choose him. And I do. I am incarcerated in HMP Littlehey. Little as in small and hey as in hey I'm in the biggest sex offenders prison in Europe. The good news is that I have already seen that the staff here are strong. They are kind and they are dedicated. And as for my fellow prisoners, I now know that I am in no position to judge anyone. I don't know which other men here are not guilty. And the ones that are, they are people that Christ died to save like you and me. Let us all love, pray for, and forgive one another as God forgave us. Please support. Please support my treasured wife and family. I feel your prayers, your brother in Christ, Russell." — Mukhtar (@I_amMukhtar) November 15, 2026

Комикът посочва, че служителите са „силни, добри и отдадени“. За останалите затворници казва, че не е в положение да ги съди, тъй като не знае кои от тях са невинни, а тези, които са извършили престъпления, според него са хора, за чието спасение Христос е умрял.

„Нека всички се обичаме, молим и си прощаваме, както Бог ни е простил“, гласи част от посланието.

Накрая Ръсел Бранд моли последователите си да подкрепят съпругата и семейството му.

Галъхър заяви, че ще продължи Sunday Service без съпруга си, макар че промяната ще ѝ бъде трудна. Тя каза, че разговаря с него и че той е добре и се моли.

В началото на епизода тя прочете откъс от Посланието на апостол Павел до филипяните, написано по време на неговото затваряне. Така посланието на Бранд постави присъдата и престоя му в затвора в религиозен контекст.

Ръсел Бранд първоначално беше отведен в затвора „Уондсуърт“ в Лондон, а след това е преместен в „Литълхи“, затвор от категория C. Преместването е съобщено от британски медии, но причините за него не са официално обявени.

Прокурорът Дейвид Робъртс заяви след присъдата, че Бранд е използвал известността и влиянието си, за да създава ситуации, в които преследвал жени независимо от желанието им. Метрополитън полис посочи, че четирите жени са дали показания по време на продължило четири седмици съдебно дело.

Британският актьор е вписан и в регистъра на сексуалните престъпници за цял живот. Имената на жените по делото не се съобщават заради правото им на доживотна анонимност.