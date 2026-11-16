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Ръсел Бранд се сравни с апостол Павел от затвора (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Ръсел Бранд се сравни с апостол Павел от затвора (ВИДЕО)

16 Ноември, 2026 15:29 534 3

  • ръсел бранд-
  • лора галъхър-
  • изнасилване-
  • сексуални престъпления-
  • затвор

Съпругата му Лора прочете послание, в което той говори за вярата си и престоя си в затвора „Литълхи“

Ръсел Бранд се сравни с апостол Павел от затвора (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ръсел Бранд продължава да отрича вината си, след като беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и три сексуални посегателства. Съпругата му Лора Галъхър прочете негово послание във видеопредаването Sunday Service, публикувано онлайн.

„Както знаете, аз не съм виновен за престъпленията, за които съм в затвора, така че се случва нещо странно“, заяви Бранд в текста, прочетен от Галъхър.

Британският комик, актьор и медиен водещ беше признат за виновен от съдебно жури на 5 ноември. На 9 ноември съдът Саутуърк в Лондон му наложи наказание за едно изнасилване и три сексуални посегателства срещу четири жени, извършени между 2004 и 2009 г.

В записа Ръсел Бранд съобщава, че е преместен в затвора „Литълхи“ в Кембриджшър. „Аз съм в най-големия затвор за сексуални престъпници в Европа“, казва той.

Комикът посочва, че служителите са „силни, добри и отдадени“. За останалите затворници казва, че не е в положение да ги съди, тъй като не знае кои от тях са невинни, а тези, които са извършили престъпления, според него са хора, за чието спасение Христос е умрял.

„Нека всички се обичаме, молим и си прощаваме, както Бог ни е простил“, гласи част от посланието.

Накрая Ръсел Бранд моли последователите си да подкрепят съпругата и семейството му.

Галъхър заяви, че ще продължи Sunday Service без съпруга си, макар че промяната ще ѝ бъде трудна. Тя каза, че разговаря с него и че той е добре и се моли.

В началото на епизода тя прочете откъс от Посланието на апостол Павел до филипяните, написано по време на неговото затваряне. Така посланието на Бранд постави присъдата и престоя му в затвора в религиозен контекст.

Ръсел Бранд първоначално беше отведен в затвора „Уондсуърт“ в Лондон, а след това е преместен в „Литълхи“, затвор от категория C. Преместването е съобщено от британски медии, но причините за него не са официално обявени.

Прокурорът Дейвид Робъртс заяви след присъдата, че Бранд е използвал известността и влиянието си, за да създава ситуации, в които преследвал жени независимо от желанието им. Метрополитън полис посочи, че четирите жени са дали показания по време на продължило четири седмици съдебно дело.

Британският актьор е вписан и в регистъра на сексуалните престъпници за цял живот. Имената на жените по делото не се съобщават заради правото им на доживотна анонимност.


Великобритания
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