Майкъл Дъглас: Коби Брайънт ухажваше Катрин Зита-Джоунс

Коби Брайънт имал необичаен повод да се отбива в дома на Катрин Зита-Джоунс. Според разказа на Майкъл Дъглас баскетболната легенда често твърдяла, че е изгубила кучето си, макар жилището ѝ да се намирало непосредствено под неговото в Пасифик Палисейдс.

„Не съм сигурен колко пъти си е губил кучето, но бяха много“, пише Дъглас в мемоарите си „One Helluva Ride“. Книгата излезе на 6 октомври и вече привлече внимание с личните спомени на актьора за връзката му с уелската актриса.

Любов от разстояние

Дъглас и Зита-Джоунс се запознават на фестивала на американското кино в Довил през 1998 г. Тогава двамата са разделени от разстоянието – актьорът живее в Ню Йорк, а тя прекарва голяма част от времето си в Лос Анджелис.

Тъкмо географията дала възможност на Брайънт да бъде близо до Зита-Джоунс. По това време той е изгряваща звезда на „Лос Анджелис Лейкърс“, все още не е женен и живее в съседство с актрисата. Дъглас описва посещенията му като своеобразна конкуренция за вниманието на жената, с която започва връзка.

В публикация на AOL историята е представена като един от епизодите, които Дъглас включва в спомените си за първите месеци на отношенията със Зита-Джоунс. Твърдението за посещенията идва от самия актьор и е поднесено с чувство за хумор, а не като описание на потвърдена романтична връзка между Брайънт и актрисата.

Връзката, която продължава

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс сключват брак през 2000 г. Двамата имат две деца – Дилън и Карис. Разликата във възрастта им е 25 години, но отношенията им продължават повече от четвърт век.

Споменът за Коби Брайънт се появява в момент, когато новите мемоари на Дъглас връщат вниманието към началото на една от най-разпознаваемите холивудски двойки. Брайънт умира през януари 2020 г. при катастрофа с хеликоптер, а разказът на Дъглас днес звучи като необичаен фрагмент от времето, когато трима известни хора са живели почти врата до врата в Лос Анджелис.

Една изгубена кучешка следа, два дома на хълма и актьор, който се опитва да поддържа връзка от разстояние – така Дъглас описва с усмивка началото на любовната история, завършила с брак.

Източници: pagesix.com, aol.com