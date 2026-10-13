80-килограмова тиква донесе 500 евро на производителя в Севлиево

80-килограмова тиква спечели конкурса за най-тежък плод в Севлиево и донесе награда от 500 евро на 31-годишния Божидар Цонков от Първомай. Състезанието е част от Празника на тиквата и 104-ия Севлиевски есенен панаир.
Цонков спечели надпреварата с тиква, отгледана в района на Първомай. Това е 20-ото издание на конкурса, в който производители от различни краища на страната представят най-тежките и най-дългите си плодове.
Тиква, отгледана на асмалък, стигна 1,65 метра
В категорията за най-дълга тиква първото място зае Антон Башев от Пещера. Неговият плод е дълъг 1,65 метра и е отгледан на асмалък - конструкция, която позволява на растението да се развива вертикално. За постижението си Башев получи 250 евро.
Наградите бяха връчени по време на празничната програма, в която участва и шеф Виктор Ангелов. Конкурсите за тикви са сред основните прояви в рамките на празниците на града, които продължават до Петковден - 14 октомври.
370-метров тиквеник беше раздаден на посетителите
Кулинарната програма тази година включи и тиквеник с дължина 370 метра. За приготвянето му са използвани 226 килограма тиква и 86 килограма кори за баница, а работата по него е продължила пет дни. От десерта са раздадени парчета на гостите на празника.
Празникът на тиквата се провежда в Севлиево от 2006 г. и събира земеделци, сладкари, читалищни състави и посетители от различни части на страната. В програмата са включени още кулинарни изложби, състезания и представяне на стари български сортове.„Това са стари сортове, ние си събираме семената, защото вече по-рядко се намират. Гледаме да запазим българското“, каза пред БНР производителката Ивелина Йоновска.
Източници: blitz.bg, bnrnews.bg, selo.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъпо
11:00 13.10.2026
2 Тиква
11:01 13.10.2026
3 Първо лице
11:01 13.10.2026
4 Ммм
11:03 13.10.2026
5 Михо
11:03 13.10.2026
6 про$$т и нагъл пожарникар
11:04 13.10.2026
7 нннн
11:19 13.10.2026
8 тиквенсониада
11:51 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Удавена Риба
11:58 13.10.2026