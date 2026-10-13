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80-килограмова тиква донесе 500 евро на производителя в Севлиево

80-килограмова тиква донесе 500 евро на производителя в Севлиево

13 Октомври, 2026 10:55 840 10

  • празник на тиквата-
  • севлиево-
  • божидар цонков-
  • гигантска тиква-
  • тиквеник

Божидар Цонков от Първомай спечели конкурса за най-тежка тиква

80-килограмова тиква донесе 500 евро на производителя в Севлиево - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

80-килограмова тиква спечели конкурса за най-тежък плод в Севлиево и донесе награда от 500 евро на 31-годишния Божидар Цонков от Първомай. Състезанието е част от Празника на тиквата и 104-ия Севлиевски есенен панаир.

Цонков спечели надпреварата с тиква, отгледана в района на Първомай. Това е 20-ото издание на конкурса, в който производители от различни краища на страната представят най-тежките и най-дългите си плодове.

Тиква, отгледана на асмалък, стигна 1,65 метра

В категорията за най-дълга тиква първото място зае Антон Башев от Пещера. Неговият плод е дълъг 1,65 метра и е отгледан на асмалък - конструкция, която позволява на растението да се развива вертикално. За постижението си Башев получи 250 евро.

Наградите бяха връчени по време на празничната програма, в която участва и шеф Виктор Ангелов. Конкурсите за тикви са сред основните прояви в рамките на празниците на града, които продължават до Петковден - 14 октомври.

370-метров тиквеник беше раздаден на посетителите

Кулинарната програма тази година включи и тиквеник с дължина 370 метра. За приготвянето му са използвани 226 килограма тиква и 86 килограма кори за баница, а работата по него е продължила пет дни. От десерта са раздадени парчета на гостите на празника.

Празникът на тиквата се провежда в Севлиево от 2006 г. и събира земеделци, сладкари, читалищни състави и посетители от различни части на страната. В програмата са включени още кулинарни изложби, състезания и представяне на стари български сортове.

„Това са стари сортове, ние си събираме семената, защото вече по-рядко се намират. Гледаме да запазим българското“, каза пред БНР производителката Ивелина Йоновска.

Източници: blitz.bg, bnrnews.bg, selo.bg


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъпо

    7 0 Отговор
    това е хамерикански сорт, защо се гледа в България?

    11:00 13.10.2026

  • 2 Тиква

    14 0 Отговор
    По-тежка от Банкянската няма.

    11:01 13.10.2026

  • 3 Първо лице

    4 1 Отговор
    Абсолютно нищо не става в българия. Няма как един щастлив мъж да вирее сред луди и завистливи хора.

    11:01 13.10.2026

  • 4 Ммм

    4 0 Отговор
    А 200 килограмовата не донесе нищо на Банкя?

    11:03 13.10.2026

  • 5 Михо

    3 1 Отговор
    500 евро? Да взема да се пенсионира и да си гледа старините.

    11:03 13.10.2026

  • 6 про$$т и нагъл пожарникар

    8 0 Отговор
    Знам за една 150-килограмова тиква, ама тя е в Банкя...

    11:04 13.10.2026

  • 7 нннн

    3 0 Отговор
    Наградата е осигурена лично от Борисов

    11:19 13.10.2026

  • 8 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    Че то най-голямата тиква не е ли в Банкя ?

    11:51 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Удавена Риба

    0 0 Отговор
    Защо в статия за някаква тиква , всички са направили асоциация с човека от Банкя , носещ фамилията Борисов ? Ах , какво гадно под и над съзнание имате !

    11:58 13.10.2026