80-килограмова тиква донесе 500 евро на производителя в Севлиево

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Голяма идея може да Ви вдъхнови, но около обяд има риск да я оцените прекалено оптимистично. Не бързайте с решения за пътуване, обучение или нова посока, ако важните подробности още липсват. Следобедът е по-подходящ за размисъл, преглед и събиране на информация. Оставете следващата стъпка да се оформи естествено, вместо да я насилвате.

Водолей (21.01 - 19.02) Не всичко, което изглежда като голяма възможност, изисква незабавна реакция. Около обяд може да се появи желание да разширите план или да приемете предложение, преди да сте преценили всички последствия. След това е по-разумно да се съсредоточите върху вече започнатото и да оставите новите идеи да отлежат. Вечерта ще Ви помогне да различите реалната перспектива от моментния ентусиазъм.

Козирог (23.12 - 20.01) Хората около Вас могат да Ви увлекат в общ план, който изглежда по-лесен или по-обещаващ, отколкото е в действителност. До обяд преценете какво реално можете да поемете, преди да кажете „да“. След това насочете вниманието към вече поетите ангажименти и избягвайте да разширявате обхвата им. Вечерта ще Ви покаже кои връзки и цели действително заслужават времето Ви.

Стрелец (23.11 - 22.12) Неясно вътрешно напрежение може да Ви накара да търсите разсейване или да преувеличите значението на дребен проблем. Преди обяд си дайте време и не позволявайте на чуждото настроение да определя Вашето. След това е по-разумно да приключите стари задачи и да оставите новите идеи да узреят. Тишината ще Ви даде повече яснота от опита да намерите бърз отговор.

Скорпион (24.10 - 22.11) Енергията Ви е силна, но може да Ви подтикне да поискате прекалено много от себе си или от околните. Около обяд внимавайте с големите обещания и с решенията, които изглеждат очевидни само защото сте емоционално убедени. След това е добре да намалите темпото и да не започвате нещо, което изисква дългосрочен ангажимент. Вечерта ще Ви помогне да разберете кое от желанията Ви е истински важно и кое е било моментен импулс.

Везни (24.09 - 23.10) Желанието да си осигурите повече комфорт може да Ви подтикне към покупка или обещание, което по-късно ще Ви се стори прекалено. До обяд бъдете особено внимателни с финансови решения и с всичко, което правите под влияние на силно настроение. По-късно е подходящо да прегледате какво вече сте започнали и да не разширявате ангажиментите си. Истинското усещане за сигурност идва от ясните приоритети, а не от повече притежания.

Дева (24.08 - 23.09) Думите лесно могат да бъдат преувеличени и една новина да прозвучи по-важно, отколкото е. Около обяд проверявайте фактите и не разпространявайте информация, в която самите Вие не сте сигурни. След това се насочете към вече започнати разговори и задачи, вместо да отваряте нови теми. Вечерта е добра за кратка пауза и подреждане на впечатленията.

Лъв (24.07 - 23.08) Чувството, че трябва да държите всичко под контрол, може да Ви натовари повече от самите обстоятелства. Около обяд внимавайте да не поемете прекалено много заради близките или да обещаете решение, преди да сте преценили възможностите си. По-късно е по-добре да се заемете с конкретни домашни задачи и да оставите по-емоционалните разговори за друг момент. Спокойствието ще се върне по-лесно, когато спрете да носите отговорност и за чуждите реакции.

Рак (22.06 - 23.07) Позволете си повече лекота и не превръщайте всяко приятно преживяване в нещо, което трябва да бъде съвършено. Около обяд може да поискате прекалено много от любовна ситуация, личен проект или човек, който Ви е особено важен. Следобедът е по-подходящ да се радвате на вече случващото се, без да настоявате за още впечатления и обещания. Вечерта ще бъде най-приятна, ако оставите място за спонтанност и не поставяте предварителни условия на доброто настроение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Натрупването на задачи може да създаде усещане, че трябва да свършите всичко веднага. Около обяд преценявайте силите си реалистично и не обещавайте помощ, която ще Ви натовари прекомерно. След това денят е по-подходящ за подреждане, проверка и довършване. Малко повече грижа за тялото и ритъма Ви ще бъде по-полезна от още една отметната задача.

Телец (21.04 - 21.05) Чуждите реакции могат да Ви засегнат по-силно, особено ако очаквате прекалено много от определена среща или разговор. Преди обяд се пазете от преувеличения и не тълкувайте всяка промяна в настроението като знак за проблем. По-късно отношенията ще спечелят от спокойствие и липса на натиск. Оставете важните решения за време, когато и двете страни са по-сигурни какво искат.